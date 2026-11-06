Pune News: पुण्यात उमाजी नाईक स्मारकाचा २० वर्षांचा वनवास संपणार? १८ नोव्हेंबरला महत्त्वाची बैठक

पुणे : आद्यक्रांतिवीर उमाजी नाईक यांच्या स्मरणार्थ शुक्रवार पेठेतील ऐतिहासिक जागेवर स्मारक उभारण्याचा वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला बैठक होणार आहे. आमदार हेमंत रासने यांच्या मागणीनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीचे आदेश दिले आहेत..शुक्रवार पेठेतील खडकाळ आळी येथील मामलेदार कचेरीच्या जागेवर (सिटी सर्व्हे क्रमांक १३१ आणि ६०७) राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याची मागणी आहे. या जागेची ऐतिहासिक माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यावर चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..\rदरम्यान, या जागेवरील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, तेथे शासकीय कार्यालये सुरू करून इमारत नागरिकांसाठी खुली करावी, अशी मागणीही रासने यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.