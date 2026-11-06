पुणे

Pune News: पुण्यात उमाजी नाईक स्मारकाचा २० वर्षांचा वनवास संपणार? १८ नोव्हेंबरला महत्त्वाची बैठक

Pune Umaji Naik Memorial Issue Gets a Push After 20 Years: पुण्यातील शुक्रवार पेठेत उमाजी नाईक स्मारकासाठी मोठी हालचाल; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बैठक
Umaji Naik Memorial in Pune Friday Peth May Finally Move Forward After Two Decades Government Meeting Scheduled for November 18

Umaji Naik Memorial in Pune Friday Peth May Finally Move Forward After Two Decades Government Meeting Scheduled for November 18

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आद्यक्रांतिवीर उमाजी नाईक यांच्या स्मरणार्थ शुक्रवार पेठेतील ऐतिहासिक जागेवर स्मारक उभारण्याचा वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला बैठक होणार आहे. आमदार हेमंत रासने यांच्या मागणीनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीचे आदेश दिले आहेत.

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