PMC News : शिक्षक देण्यात महापालिका ‘नापास’, समाविष्ट गावांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान

Shortage of Teachers in Merged Village Schools : पुणे महापालिकेने (PMC) नव्याने समाविष्ट झालेल्या उंड्रीसह ६४ गावांमधील शाळांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवूनही अपुरे शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, नागरिकांनी महापालिका शिक्षण विभागाच्या कारभारावर टीका केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अभिजित कुचेकर

पुणे/उंड्री : नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ६४ शाळांमध्ये शिक्षक देण्यास पुणे महापालिका असमर्थ ठरत आहे. भरती प्रक्रिया राबवूनदेखील शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावरून शिक्षण विभागालाच शिक्षणाचे महत्त्व नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

