Pune University: करिअर कट्टा’च्या नावाखाली भुर्दंड; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : शुल्काचा समावेश करण्याची सूचना

पुणे : उच्च शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवितानाच करिअरबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांची असते. असे असतानाही आता करिअर मार्गदर्शनाच्या 'करिअर कट्टा' उपक्रमासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. या शुल्काचा समावेश विविध गुणदर्शन आणि उपक्रम शुल्कात करण्याची सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांना दिली आहे. परिणामी, 'करिअर कट्टा'च्या नावाखाली शुल्काचा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे..शासन स्तरावरून 'करिअर कट्टा'च्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना महाविद्यालयाच्या शुल्क निर्धारणाची विविध अधिकार मंडळांची दिलेली प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर 'करिअर कट्टा'चे ३६५ रुपयांचे शुल्क वेगवेगळ्या शीर्षकांतर्गत समाविष्ट केले जात असल्याचे निदर्शनास आले..अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी 'करिअर कट्टा'चे नोंदणी शुल्क विद्यापीठ शुल्क रचनेअंतर्गत 'विविध गुणदर्शन आणि उपक्रम शुल्क' शीर्षकांतर्गत समाविष्ट केल्याचे परिपत्रक उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी जून २०२५ मध्ये काढले आहे..राज्यातील महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना करिअरबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्रातर्फे 'करिअर कट्टा' राबविण्यात येत आहे. यासाठी नोंदणी शुल्क घेताना विद्यापीठ शुल्क रचनेअंतर्गत 'विविध गुणदर्शन आणि उपक्रम शुल्क' या शीर्षकांतर्गत समाविष्ट करावेत, असा आदेश आता उच्च शिक्षण विभागाने दिला आहे. या आदेशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, विभागप्रमुख यांना विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाचे उपकुलसचिव यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे..उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्रासमवेत 'करिअर कट्टा' राबविण्याबाबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारांतर्गत विद्यार्थ्यांना ३६५ दिवस प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचे शुल्क विद्यापीठ शुल्क रचनेअंतर्गत 'विविध गुणदर्शन आणि उपक्रम शुल्क' शीर्षकांतर्गत समाविष्ट करण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या आहेत..'राज्यात 'करिअर कट्टा' उपक्रम २०२१ पासून सुरू आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शनासह विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्यासाठीच्या शुल्काचा समावेश शुल्क रचनेत केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शुल्क प्रतिपूर्ती करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर शुल्काचा भार पडणार नाही.- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग.दहावी-बारावीचे परीक्षा फॉर्म भरायला २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत! पुरामुळे विद्यापीठाची परीक्षा लांबली, आता परीक्षा २७ ऑक्टोबरपासून; पूरग्रस्तांची शुल्क माफीची मागणी.करिअर कट्टा उपक्रमाचे नोंदणी शुल्क विद्यापीठ शुल्क रचनेअंतर्गत 'विविध गुणदर्शन आणि उपक्रम शुल्क' शीर्षकांतर्गत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता या शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणे शक्य होणार आहे.- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.