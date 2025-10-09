Pune University Exam : विद्यार्थ्यांसाठी हिवाळी परीक्षा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १४ ऑक्टोबरपर्यंत

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी आठवा टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. यात विद्यार्थ्यांना मंगळवारपर्यंत (ता. १४) परीक्षा अर्ज भरता येणार आहेत. अतिवर्षण आणि सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन विलंब आणि अतिविलंब शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असेही विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे..विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा १५ सप्टेंबरपासून सुरू झाला. आता परीक्षेचा अर्ज भरण्याच्या आठव्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना येत्या १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे, तर महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज कायम (इनवर्ड) करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे, तर विद्यार्थ्यांने नियमित शुल्कासह परीक्षा अर्ज भरल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी येत्या गुरुवारपर्यंत (ता. १६) अंतिम मुदत आहे..Pune News : पुण्यातील कोंढव्यात एटीएसचे सर्च ऑपरेशन, दहशतवाद्यांशी संबंधावरुन संशयित ताब्यात, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त.महाविद्यालयाने परीक्षा अर्ज कायम केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तत्काळ परीक्षा शुल्क ऑनलाइन स्वरूपात भरणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थी १६ ऑक्टोबर सायंकाळी पाच वाजेनंतर नियमित शुल्क भरू शकणार नाहीत आणि पर्यायाने संबंधित विद्यार्थ्यांचा परीक्षा अर्ज विद्यापीठाकडे जमा होणार नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागेल, असेही डॉ. देसाई यांनी सांगितले आहे..परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी याशिवाय आणखी मुदतवाढ दिल्यास परीक्षार्थी ओळखपत्र, बारकोड जुळणी आणि परीक्षार्थीच्या अभ्यासविषयांची निश्चिती करताना निर्माण होतील. परिणामी, प्राचार्य, संचालक, विभागप्रमुख, प्राध्यापक, परीक्षा अधिकारी, विद्यार्थी यांनाच स्थानिक पातळीवर रोषास सामोरे जावे लागते. पर्यायाने विद्यापीठ परीक्षा आयोजनावरही आणि त्याअनुषंगाने परीक्षा निकालांवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे या मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही डॉ. देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.