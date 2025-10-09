पुणे

Pune University Exam : विद्यार्थ्यांसाठी हिवाळी परीक्षा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १४ ऑक्टोबरपर्यंत

SPPU Exam : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याचा आठवा आणि अंतिम टप्पा जाहीर झाला असून, विद्यार्थ्यांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे; तसेच विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही, मात्र परीक्षा शुल्क १६ ऑक्टोबरपर्यंत भरणे अनिवार्य आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी आठवा टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. यात विद्यार्थ्यांना मंगळवारपर्यंत (ता. १४) परीक्षा अर्ज भरता येणार आहेत. अतिवर्षण आणि सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन विलंब आणि अतिविलंब शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असेही विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

