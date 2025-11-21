पुणे

Pune University : पुणे विद्यापीठात आण्विक आणि पदार्थ विज्ञान परिषदेला सुरुवात; देशभरातील शास्त्रज्ञांचा सहभाग

National Conference on Nuclear Science : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात ज्येष्ठ विज्ञान लेखक डॉ. संजय ढोले यांच्या सन्मानार्थ आण्विक आणि पदार्थ विज्ञानावरील राष्ट्रीय परिषदेला सुरुवात; BARC, ISRO आणि देशातील प्रमुख संस्थांचे शास्त्रज्ञ शनिवारपर्यंत (२२ नोव्हेंबर) संशोधन सादर करणार.
National Conference on Nuclear Science

National Conference on Nuclear Science

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात आण्विक आणि पदार्थ विज्ञानावरील राष्ट्रीय परिषदेला गुरुवारी सुरवात झाली. ज्येष्ठ विज्ञान लेखक आणि विभागप्रमुख डॉ. संजय ढोले यांच्या सन्मानार्थ ही विशेष परिषद आयोजित केली आहे.

Loading content, please wait...
Isro
pune
science
University
Innovation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com