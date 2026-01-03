Pune Election Commission Report : दबावाखाली अर्ज माघारी? पुण्यातील बिनविरोध निवडणुकांवर आयोगाचा रिपोर्ट कार्ड

Pune Mahapalika News : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध झालेल्या नगरसेवकांवर निवडणूक आयोगाने नजर ठेवली आहे. बिनविरोध झालेल्या नगरसेवकांची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. उमेदवारांनी अर्ज माघारी कधी घेतले, माघारीसाठी कोणता दबाव टाकण्यात आला का? यासंदर्भात सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला दिले आहेत..या प्रकरणी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, संबंधित सर्व निवडणूक क्षेत्रांतील माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जागांमध्ये अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे..दरम्यान, काही ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून विरोधी उमेदवारांवर अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. धमक्या, राजकीय हस्तक्षेप, तसेच प्रशासकीय अडचणी निर्माण करून उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे..Pune Municipal Election : महापालिकेचे रण तापले! पुण्यात ११६५ उमेदवार रिंगणात; ९६९ जणांकडून तलवारी म्यान.निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की,उमेदवारांनी माघार कोणत्या दिवशी व कोणत्या कारणासाठी घेतली,माघारीपूर्वी कोणतीही तक्रार किंवा लेखी निवेदन दिले होते का?पोलिस संरक्षण, प्रशासनाची भूमिका व स्थानिक पातळीवरील राजकीय दबाव यांची शहानिशा केली जाईल.या चौकशीअंतर्गत संबंधित तहसीलदार, निवडणूक अधिकारी व पोलिस अधिकाऱांकडून स्वतंत्र अहवाल मागविण्यात येणार आहेत. तसेच गरज भासल्यास माघार घेतलेल्या उमेदवारांचे जबाब नोंदविले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, निवडणूक आयोगाच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.