पुणे

Pune Election Commission Report : दबावाखाली अर्ज माघारी? पुण्यातील बिनविरोध निवडणुकांवर आयोगाचा रिपोर्ट कार्ड

Pune Civic Election News : पुण्यात झालेल्या बिनविरोध निवडणुकांमध्ये अर्ज माघारीसाठी दबाव टाकण्यात आला का, यावर निवडणूक आयोगाच्या अहवालाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
Pune unopposed elections controversy explained

Pune unopposed elections controversy explained

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Mahapalika News : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध झालेल्या नगरसेवकांवर निवडणूक आयोगाने नजर ठेवली आहे. बिनविरोध झालेल्या नगरसेवकांची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. उमेदवारांनी अर्ज माघारी कधी घेतले, माघारीसाठी कोणता दबाव टाकण्यात आला का? यासंदर्भात सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला दिले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
election
Election Commission
Pune District Collector
Pune Collector
pune corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com