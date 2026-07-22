Pune Tree Concretization: वृक्ष हिरवे, पण आतून पोखरलेले! ही पाच पावले उचलली, तर पुण्यातील झाडे वाचतील; तज्ज्ञांचा उपाय

पुणे : रस्ते सुशोभीकरण, पदपथांचे काँक्रीटीकरण आणि विकासकामांच्या नावाखाली पुण्यातील हजारो वृक्ष अक्षरशः सिमेंटच्या विळख्यात अडकले आहेत. वरून हिरवीगार दिसणारी ही झाडे प्रत्यक्षात मात्र आतून गुदमरू लागली असून, त्यांच्या मुळांपर्यंत पाणी, हवा आणि आवश्यक पोषकद्रव्ये पोहोचत नसल्याने अनेक झाडांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे..मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झालेल्या अहवालात मुंबई आणि ठाण्यातील झाडांच्या काँक्रीटीकरणामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र ही समस्या केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नसून, पुण्यातही अनेक भागांत तितक्याच भीषण स्वरूपात दिसून येत आहे..सदाशिव पेठ, नवी पेठ, पर्वती परिसर, पद्मावती, लोकमान्य नगर आणि इतर अनेक भागांतील प्रत्यक्ष पाहणीत झाडांच्या बुंध्याला अगदी खेटून सिमेंट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक आणि फरसबंदी करण्यात आल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी झाडांच्या मुळांवरच काँक्रीट टाकण्यात आले असून, नैसर्गिक मातीचा संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे..झाडे हिरवी दिसतात; पण आतून सडत आहेतवृक्षतज्ज्ञांच्या मते, झाडांच्या मुळांना सतत हवा आणि पाण्याचा पुरवठा आवश्यक असतो. मात्र बुंध्याभोवती काँक्रीट केल्यामुळे जमिनीत पाणी मुरत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही आणि मुळांची वाढ थांबते. त्यामुळे झाडांची प्रतिकारशक्ती कमी होते, आतील भाग पोकळ होऊ लागतो आणि बाहेरून हिरवे दिसणारे झाड अचानक कोसळण्याचा धोका निर्माण होतो.पावसाळ्यात अशा झाडांच्या उन्मळून पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न बनला आहे..महापालिकेने काय करायला हवे?पर्यावरणप्रेमी आणि वृक्ष अभ्यासकांच्या मते, पुणे महापालिकेने तातडीने पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक आहेझाडांच्या बुंध्याभोवतीचे सिमेंट, काँक्रीट आणि पेव्हर ब्लॉक वैज्ञानिक पद्धतीने काढून टाकावेत.प्रत्येक झाडाभोवती पाणी आणि हवा मुरेल इतकी मोकळी माती ठेवणे बंधनकारक करावे.शहरातील सर्व रस्त्यांवरील झाडांचे सर्वेक्षण करून धोकादायक आणि काँक्रीटीकरण झालेल्या झाडांची स्वतंत्र नोंद घ्यावी.नवीन पदपथ, रस्ते किंवा विकासकामे करताना 'वृक्ष संरक्षण आराखडा' अनिवार्य करावा.संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई करावी..विकास हवा... पण वृक्षांच्या किमतीवर नाहीपुणे हे 'झाडांचे शहर' म्हणून ओळखले जाते. मात्र विकासकामांच्या नावाखाली जर झाडांनाच मृत्यूच्या दारात उभे केले जात असेल, तर ही विकासाची संकल्पना पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. रस्ते आणि पदपथ नक्कीच आवश्यक आहेत; परंतु त्यासाठी शहराच्या हरित वारशाचा बळी देणे योग्य ठरू शकत नाही.आज झाडांच्या भोवतीचे काँक्रीट काढले नाही, तर उद्या हीच झाडे कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पुणे महापालिकेने तातडीने शहरव्यापी मोहीम राबवून झाडांना काँक्रीटच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी ठोस आणि वैज्ञानिक पावले उचलण्याची गरज आहे..झाडे वाचवण्यासाठी तातडीची पाच पावलेझाडाभोवतीचे काँक्रीट तात्काळ काढणे.मोकळ्या मातीचे योग्य प्रमाण राखणे.नियमित वृक्ष आरोग्य तपासणी.जीआयएस मॅपिंग व जिओ-टॅगिंग.वृक्ष संरक्षण नियमांचे कठोर पालन आणि जबाबदारांवर कारवाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.