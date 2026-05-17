'तुला मुलीच होतात, मुलगा नाही...'; म्हणत पतीनं पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं; पुण्यातील धक्कादायक घटना

कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर अमानुष अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही तर तिच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकल्याचा गंभीर आरोप आहे. पुणे जिल्ह्यातील उरुळी कांचन परिसरात ही घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी आरोपी पत्नीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार,गेल्या काही दिवसांपासून पती पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. यावरून त्यांच्यात सतत वाद सुरू होते. तसेच "तुला दोन मुलीच होतात, मुलगा होत नाही," या कारणावरूनही तो वारंवार तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याचाही आरोपही महिलेने केला आहे..अशात काही दिवसांपूर्वी वाद विकोपाला गेल्यानंतर आरोपी पतीने पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकून अमानुष अत्याचार केला. या भीषण प्रकारात महिला गंभीर जखमी झाली असून तिच्या शरीराला मोठी इजा झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर या घटनेनंतर आरोपीने पीडितेला तब्बल १५ दिवस घरात कोंडून ठेवल्याचंही समोर आलं आहे..दरम्यान, ९ मे रोजी पती कामावर गेल्यानंतर पीडित महिलेने कशीबशी घरातून बाहेर पडत माहेर गाठले. तिने आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती नातेवाईकांना दिली. त्यानंतर त्यांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत आरोपी पतीविरोधात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी आता पोलिसांनी आरोपी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.