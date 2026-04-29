Pune news : टुरिस्ट व्हिसावर आले अन्... पुण्यात ३ अमेरिकन नागरिकांचा धक्कादायक कारनामा, पोलिसांनी दिले देश सोडण्याचे आदेश

नाशिकमधील धर्मांतरणाचे प्रकरण ताजे असतानाच पुण्यात अमेरिकन नागरिकांचा धक्कादायक कारनामा समोर आला आहे. टुरिस्ट व्हिसावर आलेल्या तीन अमेरिकन नागरिकांना धार्मिक प्रचार केल्याने पुणे पोलिसांनी त्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिल आहेत. हे तिघे पुण्यातील शुक्रवार पेठ भागात धर्मांतराचा प्रयत्न करत असल्याचे आले समोर आले होते. त्यांच्यावर खडक पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिघांनाही १० मे पर्यंत देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जेम्स हडसन (६५), फ्रान्त्झ थॉमस (५३) आणि गॅरी जीन (६४) हे तिघे ही अमेरिकेचे नागरीकत्व असलेले पर्यटक पर्यटक व्हिसा वर भारतात आले. तिघेही पिंपरी येथील एका हॉटेल मध्ये वास्तव्यास होते. २६ एप्रिल रोजी ते पुणे शहरातील शुक्रवार पेठेत आले. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याकडील पॅम्फलेट नागरिकांना वाटायला सुरुवात केली. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत असलेल्या या पॅम्फलेट वर "जग इतके विभागलेले का आहे" असा मजकूर लिहिण्यात आला होता. .Bhigwan Kidnapping Case : भिगवणमधील तरुणीच्या अपहरण प्रकरणात नवा ट्विस्ट, तरुणी महिन्याभरापासून आरोपींच्या संपर्कात, पोलिसांची माहिती."एका विशिष्ट धर्माचा देव सर्वात मोठा आहे, त्याच्याशिवाय दुसरं कोणी नाही", असा सुद्धा प्रचार करुन त्यांनी धर्मांतरणासाठी प्रयत्न केला. मात्र हा सगळा प्रकार अनुभवलेल्या एका चालकाने थेट पोलिसांना याची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तिन्ही अमेरिकन नागरिकांची चौकशी सुरु केली. .Merchant Abducted : दीड कोटींच्या खंडणीसाठी व्यापाऱ्याचे अपहरण; अपहृत व्यापाऱ्याची सुखरूप सुटका, पाच आरोपींना अटक.हा सगळा प्रकार पुणे पोलिसांच्या एफ आर ओ ( फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) यांच्या समोर आल्यानंतर त्यांनी या तिघांना देश सोडून जाण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. मात्र अमेरिकन नागरिकांनी केलेल्या या प्रकाराने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.