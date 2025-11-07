पुणे : ‘‘वंदे मातरम् हे गीत प्रेरणागीत, समर्पण गीत, युद्ध गीत, एकतेचे गीत आणि अभिमान गीत देखील आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. ‘वंदे मातरम्’ हे विकसित भारताच्या दिशादर्शनाचे गीत ठरेल’’, असा विश्वास राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला..‘वंदे मातरम्’ गीताच्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्याच्या सांस्कृतिक विभाग, पुणे पुस्तक महोत्सव, वंदे मातरम् सार्धशती जयंती समारोह समिती आणि जन्मदा प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित ‘वंदे मातरम्’ उत्सवात ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे संचालक युवराज मलिक, ‘वंदे मातरम्’चे अभ्यासक-संशोधक-लेखक मिलिंद सबनीस, जन्मदा प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष मकरंद केळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्या बागेश्री मंठाळकर, अधिसभा सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस, विश्वकर्मा प्रकाशनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सोनी आदी उपस्थित होते..यावेळी मिलिंद सबनीस लिखित आणि विश्वकर्मा पब्लिकेशन्सतर्फे प्रकाशित ‘ध्यास वंदे मातरम्चा’ या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच, बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांच्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीवर आधारित ‘संगीत आनंदमठ’ या नाटकाचा प्रयोग सादर करण्यात आला. या कार्यक्रमाला रसिकांनी गर्दी केली होती..Crime: धक्कादायक! रुग्णालयात कामाचा ताण वाढला; १० रुग्णांना संपवलं, तर अन्य २७ जणांना... नर्सचा भलताच कांड वाचून व्हाल थक्क.शेलार पुढे म्हणाले, ‘‘वंदे मातरम् या गीताला अनेक कंगोरे आहेत. प्रत्येक परिस्थितीत या गीताचा अन्वयार्थ वेगळा आहे. त्यामुळेच या गीताच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवानिमित्त वर्षभर राज्यभरात एक हजार दोनशे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.’’.पाटील म्हणाले, ‘‘जय श्रीराम किंवा जय शिवराय याप्रमाणे ‘वंदे मातरम्’ या मंत्राचा उच्चार उत्स्फूर्तपणे केला जातो. ही अजरामर प्रेरणा आहे. रचनात्मक आणि संघर्षात्मक कामातही हे गीत जोश जागवते. या गीतानेच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जागृत केला.’’ राजेश पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रसेनजीत फडणवीस यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.