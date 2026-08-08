पुणे

सराईत चोरट्याकडून सहा दुचाकी जप्त

सराईत चोरट्याकडून सहा दुचाकी जप्त
Published on

पुणे, ता. ८ : विश्रांतवाडी पोलिसांनी एका सराईत वाहनचोराला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून सहा दुचाकी जप्त केल्या. जप्त केलेल्या वाहनांची किंमत चार लाख ८० हजार रुपये आहे. विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असताना पोलिस अंमलदार वामन सावंत आणि संजय बादरे यांना एका संशयिताबाबत माहिती मिळाली. त्याआधारे पोलिसांनी संशयित ओंकार रामभवन यादव (वय २०, रा. शांतिनगर, येरवडा) याला ताब्यात घेतले. त्याची सखोल चौकशी केली असता त्याने विविध ठिकाणांहून दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. जप्त केलेल्या सहा दुचाकींच्या आधारे वाहनचोरीचे आणखी गुन्हे शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. संशयिताकडून आणखी काही वाहनचोरीच्या घटनांची माहिती मिळण्याची शक्यता असून, त्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

theft prevention tips
motorcycle safety tips
Pune vehicle theft news
vehicle recovery Pune
bike thief caught Pune
police arrest vehicle thief
motorcycle theft investigation Pune
vehicle crime update Maharashtra
local Pune news on theft
latest Pune crime news
police action against thieves
bike theft statistics 2023
vehicle recovery success stories Pune
Pune community safety
youth involvement in crime
notorious criminals in Pune
पुणे वाहन चोरी बातमी
दुचाकी चोरीच्या घटनांबद्दल माहिती
वाहन चोरांच्या अटकेत
पुण्यात वाहन स्थापनेसंदर्भातील टिप्स
पुणे पोलिसांच्या कारवायांबद्दल माहिती
वाहन सुरक्षा उपाय
दुचाकी चोरीचे प्रमाण २०२३
दुचाकी चोरांची पहाणी
शहरातील गुन्हेगारीचा मागोवा
युवा गुन्हेगारीवरील चर्चा
पुणे शहरातील पोलिसांची कार्रवाई
Marathi News Esakal
www.esakal.com