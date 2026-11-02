पुणे

Pune News: वेताळ टेकडीवर अनधिकृत खोदकाम; महापालिकेची नोटीस कोऱ्या कागदावर, कारभारावर प्रश्न

JCB Excavation At Vetal Hill Triggers Protest In Pune: पुण्यात वेताळ टेकडीच्या खोदकामावरून खळबळ; नागरिकांचा विरोध, महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्न
Vetal Hill Excavation Pune PMC Faces Questions Over Blank Notice Issued To Landowner After Illegal Digging Complaint

Vetal Hill Excavation Pune PMC Faces Questions Over Blank Notice Issued To Landowner After Illegal Digging Complaint

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वेताळ टेकडीचे जेसीबीने खोदकाम करून लचके तोडण्याचा प्रकार समोर आला, त्यास नागरिकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर महापालिकेने येथील काम थांबविले आहे. मात्र, संबंधित जागामालकाला नोटीस बजावण्यात आली. पण कोऱ्या कागदावर नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यावर महापालिकेचे बोधचिन्ह, कनिष्ठ अभियंत्याची केवळ स्वाक्षरी आहे, तसेच त्यावर जावक, आवक क्रमांकाची नोंद नसल्याने प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही समोर आला आहे.

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