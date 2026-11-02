Pune News: वेताळ टेकडीवर अनधिकृत खोदकाम; महापालिकेची नोटीस कोऱ्या कागदावर, कारभारावर प्रश्न

पुणे : वेताळ टेकडीचे जेसीबीने खोदकाम करून लचके तोडण्याचा प्रकार समोर आला, त्यास नागरिकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर महापालिकेने येथील काम थांबविले आहे. मात्र, संबंधित जागामालकाला नोटीस बजावण्यात आली. पण कोऱ्या कागदावर नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यावर महापालिकेचे बोधचिन्ह, कनिष्ठ अभियंत्याची केवळ स्वाक्षरी आहे, तसेच त्यावर जावक, आवक क्रमांकाची नोंद नसल्याने प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही समोर आला आहे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ११३ मधील बीडीपी आणि हिलटॉप आरक्षणाच्या जागेत बांधकाम व्यावसायिकाकडून पूर्वपरवानगीशिवाय खोदाई सुरू असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. टेकडीवर मोठ्या प्रमाणात खोदाई होत असताना यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून जमिनीचे सपाटीकरण सुरू होते. त्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी १ नोव्हेंबर रोजी संबंधितांना नोटीस बजावली आणि काम थांबविण्यात आले. .मात्र, या नोटिशीचे स्वरूप पाहता महापालिकेच्या कारभारावरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अधिकृत शिक्का नाही, जावक क्रमांक नाही, आवक नोंदीचाही तपशील नाही. मग ही नोटीस अधिकृतरीत्या बजावली आहे का? तिची प्रशासकीय नोंद कुठे आहे? भविष्यात संबंधितांवर कारवाई करण्याची वेळ आल्यास या नोटिशीचा आधार काय असणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, नोटिशीत यापुढे खोदाई करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात यापूर्वी टेकडीचे किती नुकसान झाले, अनधिकृत खोदाई कोणी केली आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई का करू नये, याबाबत ठोस भूमिका दिसत नाही..अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित कराशहरात टेकडी फोडण्याचे अनेक प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. यासंदर्भात माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. बाणेर, बिबवेवाडी, सुतारदरा, वेताळ टेकडी, कोंढवा, सिंहगड रस्ता आदी भागात डोंगरकटाई होत आहे. प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर काही काळ तेथील काम थांबते व पुन्हा वेगात काम सुरू होते. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.आपल्या कायद्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. हे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधित ठिकाणांची पाहणी, बांधकामांच्या परवानग्यांची माहिती, आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल, जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती आणि पुन्हा टेकडीफोड होऊ नये यासाठी देखरेख यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.