Pune Accident: पुण्यातल्या वानवडीत पुलावरून कार नाल्यात कोसळली; लष्करी अधिकाऱ्याने दाखवलं धाडस

Army Officer Ashish Kumar Yadav Saves Life and Returns ₹1.5 Lakh Cash After Car Falls Off Bridge: लष्करी अधिकाऱ्याने दाखवलेलं धाडस आणि प्रामाणिकपणाचं कौतुक होत आहे.
Pune Latest News: वानवडी परिसरातील गंगा सॅटेलाईट सोसायटीजवळील भैरोबा नाल्यावरील पुलावर गुरुवारी सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात चारचाकी गाडी अनियंत्रित होऊन थेट नाल्यात कोसळली. या दुर्घटनेत वाहनाचा चालक गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, प्रसंगावधान राखत लष्करी अधिकारी नायर आशिष कुमार यादव यांनी तत्काळ मदत करत चालकाचा जीव वाचवला.

