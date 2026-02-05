Pune Accident: पुण्यातल्या वानवडीत पुलावरून कार नाल्यात कोसळली; लष्करी अधिकाऱ्याने दाखवलं धाडस

Pune Latest News: वानवडी परिसरातील गंगा सॅटेलाईट सोसायटीजवळील भैरोबा नाल्यावरील पुलावर गुरुवारी सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात चारचाकी गाडी अनियंत्रित होऊन थेट नाल्यात कोसळली. या दुर्घटनेत वाहनाचा चालक गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, प्रसंगावधान राखत लष्करी अधिकारी नायर आशिष कुमार यादव यांनी तत्काळ मदत करत चालकाचा जीव वाचवला..सकाळी दहाच्या सुमारास पुलावरून जात असताना आशिष कुमार यादव यांना रस्त्यावर मोठी गर्दी दिसली. चौकशी केल्यावर नाल्यात चारचाकी कार पडल्याचे कळले. वाहनात हालचाल होत असल्याचे जाणवताच आत कोणी अडकले असावे, असा संशय आल्याने त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता नाल्यात उतरून पाहणी केली. कारमध्ये एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत अडकलेली दिसली..स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांनी गाडीची काच फोडून त्या जखमी चालकाला बाहेर काढले. त्यावेळी त्याच्या नाकातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होत होता. लष्करातील प्रशिक्षणाचा उपयोग करत यादव यांनी तातडीने रुमालाने नाकावर दाब देऊन रक्त थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला नाल्याबाहेर काढले. गाडीत एक ते दीड लाख रुपये होते. चालक शुद्धीवर आल्यानंतर त्याच्याजवळ असलेली रोख रक्कमही त्यांनी प्रामाणिकपणे परत दिली. यानंतर टेम्पोच्या मदतीने त्या जखमी व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Pune Crime: फ्लॅटमध्ये सुरु होता वेश्याव्यवसाय, बनावट ग्राहकांच्या मदतीने पुणे पोलिसांनी केला पर्दाफाश.दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच वानवडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. वानवडी बाजार पोलिस चौकीचे पीएसआय बाळासाहेब वाकडे यांनी सांगितले की, जखमी चालकाला तातडीने खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांकडून उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.पोलिसांनी नाल्यात पडलेली कार बाहेर काढण्यासाठी क्रेनच्या मदतीने कारवाई सुरू केली. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्याचा तपास सुरू आहे. वेग, रस्त्याची स्थिती किंवा पुलावरील संरक्षक कठड्यांची अवस्था याबाबतही चौकशी करण्यात येत आहे. काही काळ त्या भागातील एक तास वाहतुकीवर परिणाम झाला होता..Pune Crime News : वाघोली परिसरात अवैध हातभट्टी उद्ध्वस्त; तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त.या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी आशिष कुमार यादव यांच्या धाडसी आणि माणुसकीपूर्ण कृतीचे विशेष कौतुक केले आहे. वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. माणुसकी दाखवल्यामुळे एका व्यक्तीचा जीव वाचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.