Maharashtra Education : शिक्षकांच्या हजेरीसाठी 'व्हीएसके' प्रणालीवर सक्ती, शिक्षक संघटनांची नाराजी

पुणे : केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदविण्यासाठी 'विद्या समीक्षा केंद्र' (व्हीएसके) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. त्यावर हजेरी नोंदविण्याचे प्रमाण राज्यात अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा शिक्षकांना प्रणालीतच हजेरी नोंदविण्याबाबत सक्त ताकीद दिली आहे. परिणामी, 'नियमित हजेरी' प्रणालीत नोंदविण्याचा अतिरिक्त ताण शिक्षकांवर पडणार असल्याने शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. .केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, 'व्हीएसके' प्रणालीत मार्गदर्शिकेनुसार विद्यार्थी आणि शिक्षकांची हजेरी घेण्याच्या सूचना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६च्या सुरुवातीलाच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची हजेरी या प्रणालीद्वारे नोंदवावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळांना दिल्या होत्या; परंतु हजेरी नोंदविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण अल्प असल्याने शिक्षण विभागाने अखेर सर्व शाळांना ही हजेरी प्रणालीवर नोंदविण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, सर्व शाळांमधील शिक्षकांना त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची 'व्हीएसके' प्रणालीवर शालेय कामकाजाच्या दिवशी उपस्थिती नियमितपणे नोंदवावी लागणार आहे. सर्व शिक्षक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक यांचीदेखील हजेरी या प्रणालीतच नोंदविली जाणार आहे..शिक्षकांना दिल्या सूचना'व्हीएसके' प्रणालीसाठी आवश्यक ॲप डाउनलोड करून त्यात शाळेचा यू-डायस क्रमांक प्रविष्ट केल्यानंतर शाळेची माहिती तपासून पाहणे, शालार्थ आयडी प्रविष्ट करून माहितीची खातरजमा करणे, त्यानंतर दररोज नियमितपणे विद्यार्थ्यांची हजेरी त्या प्रणालीवर नोंदविणे, याबाबत शिक्षकांना सविस्तर सूचना दिल्या आहेत..'व्हीएसके'द्वारे विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदविण्यास यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून या प्रणालीतच हजेरी नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; परंतु राज्यातील खूप कमी शाळा हजेरी नोंदवीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शाळांना पत्रक काढून सूचना दिल्या.- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग.शिक्षकांची ऑनलाइन प्रणालीत माहिती भरण्याची कामे वाढतच चालली आहेत. दैनंदिन अशैक्षणिक कामांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे. शाळेत आल्यावर विद्यार्थ्यांना शिकविताना ऑनलाइनवर माहिती भरणे, दररोज प्रत्यक्ष हजेरी घेतल्यानंतर पुन्हा विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन हजेरी घेणे, अशी कामे करावी लागत असल्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कधी? असा प्रश्न पडत आहे.- नितीन मेमाणे, उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ.