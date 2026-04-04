Pune Tree Fall Incident : पुण्यातील विमाननगरमध्ये चालत्या गाडीवर कोसळलं गुलमोहराचं झाड; सुदैवाने जीवितहानी टळली, पण वाहतूक कोंडीचा नागरिकांना फटका

वडगाव शेरी (पुणे) : विमाननगर चौकात उभ्या असलेल्या एका चारचाकीवर गुलमोहराचे झाड कोसळून अपघात (tree fall incident in Pune Viman Nagar) झाला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. चार चाकीचे मात्र नुकसान झाले. .काल सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. विमाननगरच्या मुख्य रस्त्यावर झाड आडवे पडल्यामुळे येथील वाहतूक आपोआपच बंद झाली. रहदारीची वेळ असल्यामुळे आणि रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झाल्यामुळे विमाननगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागला..विमाननगरमधून सोमनाथ नगर, सोपाननगरकडे जाणाऱ्या मंडळींना शंभर मीटरसाठी अगदी चार किलोमीटरचा वळसा घालावा लागला. अग्निशामक दराने काही मिनिटातच घटनास्थळी येऊन झाड बाजूला केले..प्रत्यक्षदर्शी गणेश पवार म्हणाले , शुक्रवारी दुपारी मोठ्या प्रमाणात वारा सुटला होता. दोन दिवस पाऊसही झाला. त्यामुळे जुने असलेले गुलमोहराचे मोठे झाड चौकात वळणावर कोसळले.