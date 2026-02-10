Video Viral: दुचाकीस्वारासह उचलली गाडी; पुण्यातला टोइंग व्हॅनचा व्हिडीओ व्हायरल

towing van near me: नो पार्किंगमध्ये असलेल्या गाड्या वाहतूक पोलिसांकडून किंवा महानगरपालिकेच्या वतीने उचलल्या जातात. अशा टोइंग व्हॅनने एक स्कूटर उचलला मात्र त्यावर दुचाकीस्वार तसाच बसलेला होता. तो खाली उतरतच नव्हता, त्यामुळे त्याला तसाच उचलून नेल्याचा प्रकार घडला आहे. हा व्हायरल व्हिडीओ पुण्यातला असल्याचा दावा केला जातोय..Ghar Ke Kalesh या एक्स अकाऊंटवरुन व्हिडीओ शेअर करण्यात आलेला आहे. या युजरने सदरील व्हिडीओ पुण्यातला असल्याचा दावा केलाय. व्हायरल व्हिडीओमध्ये एक पांढरा स्कूटर टोइंग व्हॅनने उचलून चालवला आहे. आजूबाजूला लोक बघत आहेत..६ मिनिटांचं ते गाणं जे बनलं अभिनेत्रीची शेवटची आठवण; चेहरा ओढणीने झाकून करावं लागलेलं शूट, ५४ वर्षानंतर होतंय ट्रेंड; तुम्ही ऐकलं असेलच... .स्कूटरसोबतच हा व्यक्ती टोइंग व्हॅनमध्ये बसला. आजूबाजूचे लोक आश्चर्याने बघत असल्याचं दिसतंय. व्हायरल झालेला व्हिडीओ नक्की पुण्यातला आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. मात्र तसा दावा केला जातोय. सध्या पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहनांवर कारवाई केली जात आहे..दरम्यान, मंगळवारी पुणे शहरातील रस्त्या-रस्त्यावर आणि चौका-चौकात पोलिस उभे होते. पोलिसांनी ट्रिपलसीट प्रवास करणाऱ्या दुचाकींवर कारवाई केली. शिवाय अनधिकृतपणे मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही दंड ठोकला. पुणे वाहतूक पोलिसांनी सध्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.