Pune News: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! विश्रांतवाडी चौकातील वाहतूक कोंडी सुटणार; उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्ग जानेवारीत खुला हाेणार

पुणे: आळंदी रस्त्यावरील विश्रांतवाडी चौकातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या उड्डाणपूल आणि समतल विलगकाचे (ग्रेड सेपरेटर) काम अडथळ्यांची शर्यत पार करत ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. येत्या दोन महिन्यात उर्वरित कामे पूर्ण करून जानेवारी २०२७ मध्ये संबंधित उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.विश्रांतवाडीतील मुकुंदराव आंबेडकर चौक हा विमानतळ रस्ता, आळंदी रस्ता, धानोरी आणि लोहगावकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी महत्त्वाचा चौक आहे. या परिसरात वाहनांची मोठी वर्दळ असल्याने गर्दीच्या वेळेत वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. त्याचा सर्वाधिक फटका विमानतळाकडे जाणाऱ्या वाहनचालक, नोकरदार, विद्यार्थी आणि प्रवाशांना बसत होता..महापालिकेचे विशेष प्रकल्प विभाग प्रमुख दिनकर गोजारे म्हणाले, काही कारणांमुळे विश्रांतवाडीतील उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरच्या कामाला विलंब झाला. संबंधित अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामाला गती देण्यात आली आहे..‘या’ कारणांमुळे कामास विलंबमहापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाकडून उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू झाले. मात्र, बांधकामे, जलवाहिन्या, महावितरण कंपनीसह विविध कंपन्यांच्या १८ केव्हीच्या १४ विद्युत वाहिन्या, गॅस वाहिन्यांचे मोठे जाळे या परिसरात होते. त्यामुळे ते स्थलांतरीत करण्याच्या कामास विलंब झाला. तसेच, ग्रेड सेपरेटरसाठी आवश्यक काही जागा चौकातील धार्मिक स्थळाजवळ होती. त्यामुळे संबंधितांशी समन्वय साधून ही जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...कामाची वैशिष्ट्ये...६५० मीटरउड्डाणपुलाची लांबी७ मीटरउड्डाणपुलाची रुंदी६६६ मीटरग्रेड सेपरेटरची(वाय आकार) लांबी९ मीटरग्रेड सेपरेटरची रुंदी५१ कोटी रुपयेखर्च .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.