Pune News: पुण्यात मतदारयादीचा मोठा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! २८ लाखांहून अधिक नावे वगळण्याची शक्यता, यादीत मोठा फेरबदल

पुणे : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेची मुदत सोमवारी संपुष्टात आली. त्यात जिल्ह्यात सुमारे २८ लाख ७९ हजार मतदार वगळले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची मतदारसंख्या सुमारे ६२ लाखांवर आली आहे. पुढील टप्प्यात पत्त्यांमधील दुरुस्ती तसेच २००२ मधील मतदारयादीचे तपशील अशा सुमारे १५ लाख ५० हजार मतदारांची सुनावणी २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर या काळात घेतली जाणार आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, राज्यात मतदारांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाला ३० जूनला सुरुवात झाली. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना गृहभेटीचा कालावधी ४ ऑगस्टपर्यंत दिला होता. मात्र, आयोगाने हा कालावधी १७ ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ९० लाख ८० हजार १७३ मतदारांपैकी २८ लाख ९१ हजार १३३ मतदार दिलेल्या पत्त्यावर अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार असल्याचे आढळून आले. येत्या सोमवारी (ता. २४) प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीत ही नावे वगळली जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात ६१ लाख ९८ हजार मतदार प्रारूप मतदारयादीत समाविष्ट असतील, हे स्पष्ट झाले आहे..पुरावा न देणाऱ्या मतदारांना नोटिसाजिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, ‘‘वगळण्यात येणाऱ्या यादीमध्ये नाव असल्यास अशा मतदारांना २४ ऑगस्टनंतर सुनावणीसाठी बोलाविण्यात येईल. त्यांनी २००२ च्या मतदारयादीचा पुरावा तसेच कागदपत्रे दिल्यास अशा मतदारांची नावे अंतिम मतदारयादीत समाविष्ट केली जातील. जिल्ह्यातील सुमारे सव्वासात लाख मतदारांचे पत्ते तसेच नावांमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तसेच सुमारे सव्वाआठ लाख मतदारांनी २००२ मधील मतदारयादीचा पुरावा दिलेला नाही. या सर्व १५ लाख ५० हजार मतदारांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. योग्य ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर या मतदारांची नावे अंतिम मतदारयादीत समाविष्ट केली जातील.’’.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.२७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी२४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंजिल्ह्यातील २८ लाख मतदार वगळणार?बर या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारणार असून त्यावरील सुनावणी व निकाली काढण्याची प्रक्रिया २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. अंतिम मतदारयादी २७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करणार असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेने दिली. या सुनावणीसाठी २१ मतदारसंघांमध्ये २१ निवडणूक निर्णय अधिकारी व ६२० साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या तीन महिन्यांच्या काळात या अधिकाऱ्यांना १५ लाख ५० हजार नागरिकांच्या तक्रारींवर सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी साहाय्यकही देणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.