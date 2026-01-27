पुणे

पुणे : १० दिवसांपूर्वी घर बदलले, रात्री लेकाचा फोटो स्टेट्सला ठेवला अन् सकाळी केली हत्या; दोघांना मारून जीवन संपवण्याचा होता विचार

Mother Kills 11-Year-Old Son in Wagholi : आई सोनी हिचा दोन्ही मुलांना मारून स्वतःही आत्महत्या करण्याचा विचार होता. साईराज याला तिने गळा चिरून मारले. मात्र मुलगी धनश्री निसटली. या घटनेनंतर आता चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
वाघोली : आईनेच ११ वर्षीय आपल्या मुलाचा घरात धारधार हत्याराने गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना वाघोलीतील बायफ रोडवर घडली. तिने तिच्या १३ वर्षीय मुलीचीही हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिने आरडा ओरडा केला. शेजारी धावत आले. त्यामुळे मुलगी वाचली. मात्र ती जखमी झाली. कौटुंबिक तणावातून आईने हे कृत्य केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.

