पुणे : १० दिवसांपूर्वी घर बदलले, रात्री लेकाचा फोटो स्टेट्सला ठेवला अन् सकाळी केली हत्या; दोघांना मारून जीवन संपवण्याचा होता विचार

वाघोली : आईनेच ११ वर्षीय आपल्या मुलाचा घरात धारधार हत्याराने गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना वाघोलीतील बायफ रोडवर घडली. तिने तिच्या १३ वर्षीय मुलीचीही हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिने आरडा ओरडा केला. शेजारी धावत आले. त्यामुळे मुलगी वाचली. मात्र ती जखमी झाली. कौटुंबिक तणावातून आईने हे कृत्य केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे..साईराज संतोष जायभाय ( वय ११, रा. वाघोली ) असे हत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे. तर धनश्री ( वय १३ ) असे जखमी मुलीचे नाव आहे. तर सोनी संतोष जायभाय ( रा. वाघोली ) असे हत्या करणाऱ्या आईचे नाव आहे. तिला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जायभाय कुटुंबीय १० दिवसांपूर्वीच बायफ रोडवर राहण्यास आले होते. ते पूर्वी वाघोलीतच भाडळे वस्ती परिसरात ५ ते ६ वर्षापासून राहत होते..दोन मुले, त्यांची आजी व जायभाय पती पत्नी असे घरात राहत होते. पती हा दारूचा व्यसनी होता. मिळेल ते काम तो करत होता. त्याची पत्नी सोनी व तिची आई काम करून मुलांचे पालनपोषण करीत होते. रविवारी रात्री धनश्री ही एका विषयात परीक्षेत पहिली आल्याने तिने त्या परिसरात पेढे वाटले. त्यानंतर कुटुंब झोपले. सकाळी त्यांची आजी कामाला गेली तर वडील बाहेर होते. घरात सोनी, साईराज व धनश्री हे तिघेच होते. सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास आई सोनी हिने मुलगा साईराज याच्यावर धारधार शस्त्राने गळ्यावर वार करून त्याची हत्या केली..पुणे हादरलं! वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून केली हत्या, १३ वर्षांची लेक हल्ल्यात जखमी; काय घडलं?.तिने मुलगी धनश्री हिच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिने काका मला वाचवा असा आरडा ओरडा केला. त्यामुळे घर मालक व आजूबाजूचे खाली आले. त्यांनी दरवाजा उघडून मुलीला बाहेर काढले. तिला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात पाठवून दिले. त्यानंतर आई सोनी ही तिथेच मुलाच्या मृतदेहाच्या बाजूला बसून राहिली. आजुबाजूच्या नागरिकांनी पोलिसाना कळविले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सर्जेराव कुंभार कर्मचाऱ्यासहित तत्काळ घटनास्थळी पोहचले..आईला ताब्यात घेऊन मुलाचा मृतदेह ससून मध्ये पाठविला. घरात रक्ताचा सडा पडला होता. साईराज हा दररोज तिथे घरासमोर क्रिकेट खेळायचा. तसेच परिसरात हसून खेळून असायचा. त्याच्या या खुनाच्या घटनेने नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली. आई सोनी हिने आधल्या रात्री मुलगा साईराज याचा फोटो स्टेटस वर ठेवून त्याच्या डोक्यावर प्रिन्स चा मुकुट चढविला होता. असे आजुबाजूच्या नागरिकांनी सांगितले. सकाळी अचानक काय घडले की तिने मुलाला मारले याबाबतच परिसरात चर्चा सुरू होती..दोघांना मारून आत्महत्या करण्याचा विचारआई सोनी हिचा दोन्ही मुलांना मारून स्वतःही आत्महत्या करण्याचा विचार होता. साईराज याला तिने गळा चिरून मारले. मात्र मुलगी धनश्री निसटली. त्यामुळे ती वाचली. अशी माहिती मिळाली. ती सध्या बेरोजगार होती..Pune News : आईने २ वर्षांच्या लेकीला गळा आवळून संपवलं, स्वत:ही टोकाचं पाऊल उचललं; धक्कादायक कारण समोर.तीन दिवसात दुसरी खुनाची घटनावाघोलीतील बायफ रोडवर शनिवारी रात्री ११.३० च्या दरम्यान विकी दिवटे या २१ वर्षीय तरुणाचा एका सदनिकेत पाच जणांनी मिळून धारधार शस्त्राने वार करून खून केला. त्या घटनेतील आरोपी पकडण्यात पोलिसांना यश आले असले तरी ही घटना ताजी असतानाच खुनाची दुसरी घटना घडली..