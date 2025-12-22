पुणे

Pune Tractor Theft : ट्रॅक्टर चोरणारा सराईत गुन्हेगार बीडमध्ये अटकेत; १८० सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास घेत वाघोली पोलिसांचा मास्टरस्ट्रोक!

CCTV Investigation : वाघोली परिसरातील ट्रॅक्टर चोरी प्रकरणी पोलिसांनी बीड जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. आरोपीकडून सुमारे २.७० लाखांचा ट्रॅक्टर व दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे.
Tractor Theft Case in Wagholi Area

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वाघोली परिसरातील ट्रॅक्टर चोरी प्रकरणी पोलिसांच्या तपास पथकाने बीड जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगाराला अटक केली. आरोपीकडून चोरीचा ट्रॅक्टर आणि एक दुचाकी असा सुमारे दोन लाख ७० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अंबादास विक्रम मिसाळ (वय ४३, रा. पिंपळनेर, ता. शिरूर, जि. बीड) असे अटक केलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे.

