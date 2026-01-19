पुणे

EVM Protest Pune : ईव्हीएमविरोधात संतापाचा उद्रेक; प्रभाग १ मध्ये शिंदे गटाचे आंदोलन, मशीन जाळल्या!

Shiv Sena Shinde Group : पुण्यातील प्रभाग क्रमांक १ मधील कळस येथे शिवसेना शिंदे गट व रिपब्लिकन सेनेने ईव्हीएमविरोधात तीव्र निषेध आंदोलन केले. ईव्हीएम बिघाड, व्हीव्हीपॅट पडताळणीचा अभाव आणि मतदार गोंधळ यावर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Shiv Sena Shinde Group Protests Against EVMs in Pune

Sakal

-रूपाली अवचरे -------------------
Updated on

विश्रांतवाडी : पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 1 मधील कळस या ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट व रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने ईव्हीएम मशीन फोडत या मशीन जाळल्या. कळस गावामध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराला कमी मत मिळाल्याने शिवसेना शिंदे आक्रमक झाली. लोकशाहीला काळिमा फासण्याची घटना या निवडणुकीत झाल्याचा निषेध करत आंदोलकांनी ईव्हीएम मशीनला हार घालून नंतर ती हातोड्यांनी फोडली, व पेट्रोल टाकून पेटवून दिल्या.

