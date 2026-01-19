EVM Protest Pune : ईव्हीएमविरोधात संतापाचा उद्रेक; प्रभाग १ मध्ये शिंदे गटाचे आंदोलन, मशीन जाळल्या!

विश्रांतवाडी : पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 1 मधील कळस या ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट व रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने ईव्हीएम मशीन फोडत या मशीन जाळल्या. कळस गावामध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराला कमी मत मिळाल्याने शिवसेना शिंदे आक्रमक झाली. लोकशाहीला काळिमा फासण्याची घटना या निवडणुकीत झाल्याचा निषेध करत आंदोलकांनी ईव्हीएम मशीनला हार घालून नंतर ती हातोड्यांनी फोडली, व पेट्रोल टाकून पेटवून दिल्या. .या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश इव्हीएम मशीनचा गैरवापर, इव्हीएम बटणांचा बिघाड, तसेच व्हीव्हीपॅट स्लिपद्वारे मतदान पडताळणी न केल्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे जाब विचारणे हा होता. ईव्हीएम विरोधात प्रभाग एकमधून आंदोलन सुरू झाले असून यासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांच्याशी आम्ही बातचीत करणार आहोत, असे या वेळी सतीश म्हस्के, गिरीश जैवळ यांनी सांगितलं. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ या ठिकाणी आक्रमक झाले होते. या निवडणुकीविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे मस्के यांनी सांगितलं. यावेळी गिरीश जैवळ, मीनाक्षी म्हस्के, हेमलता बनसोडे, प्रदीप रावते हे उमेदवार आणि जनार्दन वाघमारे, मारुती जाधव, माजी नगरसेवक सतीश म्हस्के, वंदना देवकर, रिपब्लिकन सेेनेचे विवेक बनसोडे, अजय भालशंकर, युवराज बनसोडे, शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते..Pune Airport Flight : उन्हाळी हंगामातही १५ स्लॉट ‘हवे’तच; नव्या उड्डाणांची शक्यता धूसर.अनेक मतदान केंद्रांवर ईव्हीएमची बटणे नीट कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी मतदारांनी केल्या होत्या. तरीही अशा परिस्थितीत मतदान प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. अशा परिस्थितीत निवडणूक कशी पारदर्शक व योग्य ठरवली गेली?ईव्हीएमसंदर्भात तक्रारी असतानाही व्हीव्हीपॅट स्लिपद्वारे मतदानाची पडताळणी का करण्यात आली नाही, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच प्रभाग क्रमांक 1 मधील अनेक मतदारांना त्यांच्या मूळ प्रभागाबाहेर मतदानासाठी पाठवण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला व मतदानाच्या इच्छेवर परिणाम झाला असेही त्यांनी सांगितले. .हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नसून पूर्णतः नागरिकांचे, लोकशाहीचे व पारदर्शकतेचे आहे.निवडणूक प्रक्रिया संशयमुक्त व विश्वासार्ह राहावी, हीच नागरिकांची एकमेव मागणी आहे. योग्य व समाधानकारक खुलासा न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व विश्वासार्ह असलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.