Pune News : प्रभाग रचनेवर संताप; पुण्यात नागरिकांचा घोषणाबाजीचा धडाका

पुणे : माँ जिजाऊंचा कसबा कुठे गेला?, ठरावीक नेत्यांना खुला प्रभाग मिळावा यासाठी मुद्दाम अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण उठेल अशी प्रभाग रचना केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने प्रभाग करून भाजपने स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करा असे हरकती नोंदवत शिवाजी महाराज की जय... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो अशा घोषणा देत शेकडो नागरिकांनी प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती नोंदविल्या. नागरिकांचा या प्रभाग रचनेवर रोष बघता बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरात व सभागृहात सुरक्षा रक्षकांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावर ५ हजार ९२२ हरकती व सूचना नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. या हरकतींवर आज (ता. ११) आणि उद्या (ता. १२) सुनावणी होणार आहे. आज पहिल्या दिवशी प्रभाग क्रमांक १ ते २९ च्या रचनेवर नोंदविण्यात आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाली. यावेळी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर सचिव व्ही. राधा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त प्रसाद काटकर आदी उपस्थित होते..महापालिका प्रशासनाकडे प्रभाग क्रमांक ३ विमाननगर-लोहगावमधून ८१९, प्रभाग क्रमांक १५ मांजरी बुद्रूक-साडेसतरानळी येथून ५५८ हरकती सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या. या प्रभागातील भौगोलिक आणि नैसगिक सीमा रेषा चुकीच्या पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत असा आक्षेप होता, पण आज हरकतींवर सुनावणी होत असताना या दोन्ही प्रभागातून अनुक्रमे ५१ आणि ३० नागरिकच सहभागी झाले होते. त्यांचे आक्षेप प्रशासनाने नोंदवून घेतले आहेत. या सुनावणीमध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाचे आरक्षण बदलण्यात आले आहे. .चुकीच्या पद्धतीने प्रभाग तयार करून या प्रवर्गातील कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्यात आले असल्याचा आरोप अनेक नागरिकांनी केला. प्रभाग क्रमांक २४ कमला नेहरू रुग्णालय- रास्ता पेठ या प्रभागातील अनुसूचित जातीचे आरक्षण प्रभाग क्रमांक १३ पुणे स्टेशन जयजवान नगरमध्ये हलविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याविरोधात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आक्रमक होऊन त्यांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली.तसेच या प्रभागातून ८५ नागरिक हरकत नोंदविण्यासाठी आले होते. प्राधिकृत अधिकारी व्ही. राधा यांनी या नागरिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी व्यासपीठावर बोलविले होते. पण त्याच वेळी महापालिकेचे अधिकारी बाहेरून तेथे आले असता नागरिकांनी व्ही. राधा यांना घेराव घातल्याचा समज झाला. त्यावरून भर सुनावणीमध्ये गैरसमज निर्माण झाला. त्यामुळे हे नागरिक आणखी आक्रमक होऊन त्यांनी घोषणा देऊन सभागृह दणाणून सोडले होते. मात्र, गैरसमज दूर झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले..आज एकूण २९ प्रभागांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये २ हजार ९२० हरकतदारांपैकी ५४० नागरिक सहभागी झाले आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे, असे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.सामाजिक न्याय धोक्यातप्रभाग रचना करताना अनुसूचित जाती जमातींच्या हक्काचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. पण त्या पद्धतीने ही प्रभाग रचना झालेली नाही. प्रभाग क्रमांक १३, प्रभाग क्रमांक २४, प्रभाग क्रमांक १२ शिवाजीनगर-मॉडेल कॉलनी, प्रभाग क्रमांक ८ औध बोपोडी येथील आरक्षण धोक्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी हा समाज नसतानाही विनाकारण आरक्षण पडेल अशी रचना केली आहे. या प्रकारामुळे सामाजिक न्याय धोक्यात आला आहे. पण बहुतांश आक्षेप हा प्रभाग क्रमांक २४ वर होता. मंगळवार पेठ, जुना बाजार, भीम नगर येथे गेल्या अनेक निवडणुकीत आरक्षण कायम होते. २०१७ च्या प्रभाग रचनेत येथे अनुसूचित जातीची लोकसंख्या सुमारे १४ हजार होती. पण आता २०२५च्या प्रभाग रचनेत केवळ ८ हजार ४७ लोकसंख्या दाखवली आहे. हा भाग विविध प्रभागात विभागून मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला..हजार ९२० पैकी फक्त ५४० हरकतधारक हजरपुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १ ते २९ मध्ये आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाली. या २९ प्रभागामध्ये एकूण २९२० हरकती आल्या होत्या. त्यापैकी प्रत्यक्षात ५४० हरकतधारकांनी सुनावणीच्या वेळी हजेरी लावली. त्यात प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी प्रभाग क्रमांक २४ कमला नेहरू हॉस्पिटल -रास्ता पेठ चे सर्वाधिक म्हणजे ८५ हरकतधारक हजर होते.शिवसैनिकांनी फडकावला फ्लेक्ससुनावणी सुरु असताना शिवसैनिकांनी व्यासपीठावर आपला कसबा कुठे आहे, मॉ साहेब जिजाऊंचा कसबा कुठे आहे असा फ्लेक्स फडकावला. यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणुकीत कसब्याचे स्वतंत्र अस्तित्व होते, पण यंदा प्रथमच कसबा प्रभागाची राजकीय द्वेषातून मोडतोड केली आहे, अशी हरकत शिवसेनेचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी नोंदविली आहे..