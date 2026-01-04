Pune News : आईने २ वर्षांच्या लेकीला गळा आवळून संपवलं, स्वत:ही टोकाचं पाऊल उचललं; धक्कादायक कारण समोर

आईने दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीचा गळा आवळून हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर स्वतःही गळफास घेऊन मृत्यूला कवटाळलं आहे. पुण्यातील वारेज परिसरात ही घटना घडली. शारवी आदिनाथ देवडकर आणि आई छाया अशी मृत्यू झालेल्या आई आणि लेकीची नावे आहेत. मुलीच्या आजारपणाला त्रासल्यातून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचं सांगण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित माय लेकी पुण्यातील वारजे परिसरात राहत होत्या. यापैकी मुलगी गेल्या काही महिन्यांपासून हाडाच्या आजाराने ग्रस्त होती. तिच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र, तिच्या उपचारामुळे तिची आई नैराश्यात गेली होती. त्यातून तिने मुलीचा दोरीने गळा आवळून हत्या केली. तसेच स्व:चही आयुष्य संपवलं..Pune News : अनुभव प्रमाणपत्र न दिल्याने महिलेने संपविले जीवन.अशातच दुपारी दीडच्या सुमारास महिलेचा पती घरी आला. त्यावेळी त्यांना दोन्ही माय लेकी पडलेल्या दिसून आल्या. यावेळ शारवी ह घरातील पाळण्यात निपचित पडली होती. तिचे हात-पाय चिकटपट्टीने बांधण्यात आलेले होते. तर पत्नी छायाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यानंतर पतीने लगेच पोलिसांकडे धाव घेतली..Pune : अजितदादांच्या उमेदवाराकडून त्रास, सुसाइड नोटमध्ये नाव लिहून पुण्यात एकानं संपवलं आयुष्य.दरम्यान, माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच दोघांनी रुग्णलायात नेण्यात आलं. त्यावेळी डॉक्टरने त्यांना मृत घोषित केलं. त्यानंतर दोघींचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. याप्रकरणी आता पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून मुलीचा खून केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.