Pune Crime: आधी खून मग लोखंडी भट्टीमध्ये पत्नीचा मृतदेह जाळला; पुण्यातल्या वारजे भागात नेमकं काय घडलं?

Pune Murder Case: पुण्याच्या वारजे भागामध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पतीनेच पत्नीचा खून करुन तिचा मृतदेह लोखंडी भट्टीमध्ये जाळून टाकला. त्यानंतर त्या लोखंडी भट्टीचीही विल्हेवाट लावली. पोलिसांच्या तपासामध्ये आरोपीचं बिंग फुटलं असून त्याला अटक करण्यात आलेली आहे..चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीचा खून केल्याची घटना घडली आहे. पत्नीला मारुन टाकल्यानंतर हैवान नवऱ्याने एक लोखंडी भट्टी तयार केली. त्या भट्टीत पत्नीचा मृतदेह जाळून टाकला. नंतर तयार केलेली ही भट्टी नष्ट करून टाकली. पोलिसांना कसलाही संशय येऊ नये, याची त्याने काळजी घेतली होती..समीर जाधव असे आरोपीचे नाव असून तो फॅब्रिकेशनचे काम करतो. अंजली समीर जाधव असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. ती खासगी शिक्षिका म्हणून एका शाळेत काम करत होती. चारित्र्याच्या संशयातून तिचा खून झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. पत्नीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्यानंतर समीर स्वतः पोलिस ठाण्यात पत्नी बेपत्ता असल्याची तक्रार देण्यास पोहचला होता..पोलिसांनी कसून चौकशी करुन तपास केल्यानंतर समीरचं बिंग फुटलं. पोलिसांनी समीरवर अटकेची कारवाई केली आहे. या प्रकरणात अधिक तपास वारजे पोलिस करीत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त होतोय..