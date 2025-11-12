Warje News : तुटलेल्या उपकरणांना लाकडांचा आधार; देखभाल, दुरुस्तीअभावी वारज्यातील खुल्या व्यायामशाळेची स्थिती

वारजे : येथे महापालिकेने नागरिकांच्या आरोग्यवृद्धीसाठी उभारलेल्या खुल्या व्यायामशाळेची देखभाल-दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. तेथील साहित्य तुटलेल्या अवस्थेत अस्ताव्यस्त पडलेले आहे, तर काही उपकरणांना नागरिकांनीच लाकडांचा आधार देऊन ती उभी ठेवलेली दिसतात..व्यायामशाळेतील काही उपकरणांचे बोल्ट तुटले आहेत, तर काही सायकलींचे हँडल तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. तरीही आरोग्याची आवड असलेले नागरिक याच साहित्याचा वापर करून व्यायाम करतात. त्यामुळे त्यांना दुखापत होण्याची शक्यता आहे. या व्यायामशाळेच्या उद्घाटनानंतर येथील उपकरणाची तपासणी व त्यांच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने उपकरणांची ही अवस्था झाली आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar मधील पैठण गेट भागात जुन्या वादातून एकाला संपवलं, संपूर्ण थरार CCTVत कैद | Crime News | Sakal News.महापालिकेने मोठा निधी खर्च करून उभारलेली ही खुली व्यायामशाळा काही महिन्यांतच निष्क्रिय होऊ लागल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. सध्या हिवाळ्याचे दिवस असल्याने अनेक जण येथे व्यायामासाठी येतात, मात्र व्यायामशाळेची अवस्था पाहून त्यांचा हिरमोड होतो. त्यामुळे व्यायामशाळेतील साहित्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.खुल्या व्यायामशाळेची तातडीने दुरुस्ती करून नियमित देखभालीची जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच येथील जी उपकरणे पूर्णपणे बाद झालेली आहेत, अशा ठिकाणी नवीन उपकरणे बसवावीत, अशी मागणी व्यायामप्रेमी करत आहेत- चंद्रकांत कांबळे, स्थानिक नागरिक, वारजे.यासंदर्भात उद्यान विभागाशी बोलणे चालू आहे. थोड्याच दिवसांत तुटलेली उपकरणे दुरुस्त केली जाईल. व्यायाम करताना नागरिकांनी काळजी घ्यावी.- सोमनाथ आढाव, सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयया ठिकाणी कचरावेचकांसाठी पूर्वीपासूनच फीडर पॉइंट आहे. त्यांनी इथे कचरा आणायचा असतो; पण ही वर्गीकरणाची जागा नाही. यापूर्वीही त्यांना याबद्दल सूचना दिल्या आहेत, पुन्हा सूचना देऊन ही जागा स्वच्छ करून घेतली जाईल. तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येईल.- विजय भोईर, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.