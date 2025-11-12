पुणे

Warje News : तुटलेल्या उपकरणांना लाकडांचा आधार; देखभाल, दुरुस्तीअभावी वारज्यातील खुल्या व्यायामशाळेची स्थिती

Warje Open Gym in Disrepair : वारजे येथे महापालिकेने नागरिकांच्या आरोग्यवृद्धीसाठी उभारलेल्या खुल्या व्यायामशाळेची देखभाल-दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली असून, तुटलेल्या उपकरणांमुळे नागरिकांना दुखापत होण्याची भीती असूनही, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत.
वारजे : येथे महापालिकेने नागरिकांच्या आरोग्यवृद्धीसाठी उभारलेल्या खुल्या व्यायामशाळेची देखभाल-दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. तेथील साहित्य तुटलेल्या अवस्थेत अस्ताव्यस्त पडलेले आहे, तर काही उपकरणांना नागरिकांनीच लाकडांचा आधार देऊन ती उभी ठेवलेली दिसतात.

