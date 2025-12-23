पुणे

Pune News : स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचक महिलेचा प्रामाणिकपणा; सोन्याची अंगठी मालकाच्या हाती परत केली!

Swachh Sanstha Worker : कचरा वर्गीकरण करताना सापडलेली सोन्याची लग्नाची अंगठी स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचक महिलेने प्रामाणिकपणे मालकाला परत केली. या घटनेमुळे समाजात माणुसकी आणि प्रामाणिकपणाचा आदर्श निर्माण झाला आहे.
Gold Wedding Ring Found During Garbage Collection

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कचऱ्यात पडलेली लाखो रुपये असलेली बॅग परत करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचकाची बातमी ताजी असतानाच, आता स्वच्छ संस्थेच्याच एका कचरावेचक महिला कर्मचाऱ्याने कचऱ्यात सापडलेली लग्नातील सोन्याची अंगठी परत करत प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडविले. स्वच्छ संस्थेच्या शालन वायला या सोमवारी (ता.२२) रोजी कसबा विश्रामबागवाडा परिसरात घरोघरी कचरा संकलनाचे काम करत होत्या.

