Pune Water Crisis : पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट ! खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पात उरला फक्त ७.५ टीएमसी साठा

पुणेकरांवर पाणी संकट ओढावू शकते, कारण खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील एकूण पाणीसाठा केवळ साडे सात टीएमसी एवढाच शिल्लक राहिला आहे. पानशेत धरणातील पाणीसाठा शून्य टक्क्यांवर आला असून, पुणे महानगरपालिका व पाटबंधारे विभागाने तातडीने पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे.सद्यस्थितीत खडकवासला, पानशेत, टेमघर आणि वरसगाव या चार प्रमुख धरणांमध्ये मिळून केवळ २५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. .पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांचा पाणीसाठा खालीलप्रमाणेखडकवासला धरण - ५८ टक्केपानशेत धरण - ३१ टक्केटेमघर धरण - ० टक्केवरसगाव धरण - २३ टक्के.शेतीसाठीच्या पाण्यावर निर्बंधपाटबंधारे विभागाने खडकवासला कालव्यातून दौंड, इंदापूर आणि बारामती भागातील शेतीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर ३० मे नंतर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे पाण्याचे काटेकोर नियोजन न झाल्यास पुणे शहरासह परिसरात पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे..Water Shortage : पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीटंचाईच्या फेब्रुवारीतच झळा; 'टँकर लॉबी'चे राजकारण असल्याचा नागरिकांचा आरोप.नागरिकांना आवाहनपुणे महानगरपालिका प्रशासन व पाटबंधारे विभागाने नागरिकांना पाण्याचा जाणीवपूर्वक कमी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः टेमघर धरण पूर्णपणे रिकामे झाल्याने शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे.तज्ज्ञांच्या मते, पाणी वाटप, सिंचन, पिण्यासाठी वापर आणि भविष्यातील टंचाईचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व स्तरांवर जागरूकता आणि बचत हीच एकमेव उपाय आहे..FAQs 1. पुण्यात पाणीटंचाई का निर्माण होऊ शकते? ➡️ धरणांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प राहिल्यामुळे आणि पावसाचा अंदाज कमी असल्यामुळे टंचाईची शक्यता आहे.2. सध्या कोणते धरण पूर्णपणे रिकामे झाले आहे? ➡️ टेमघर धरण पूर्णपणे 0% साठ्यावर आले आहे.3. पाणीपुरवठ्यावर सर्वाधिक परिणाम कशामुळे होत आहे? ➡️ टेमघर धरण रिकामे होणे आणि इतर धरणांतील कमी साठा यामुळे दबाव वाढला आहे.4. शेतीसाठी पाण्यावर निर्बंध कधीपासून लागू होतील? ➡️ 30 मेनंतर कालव्याच्या पाण्यावर निर्बंध लागू केले जाणार आहेत.5. नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? ➡️ पाण्याचा जाणीवपूर्वक कमी वापर करणे आणि बचत करणे आवश्यक आहे.6. भविष्यातील उपाय काय असू शकतात? ➡️ पाणी व्यवस्थापन, साठवण, पुनर्वापर आणि नियोजन यावर भर देणे गरजेचे आहे.