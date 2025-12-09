Pune News : पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी नाही; आरक्षण १४.६१ वरून २२ टीएमसी करण्याची आमदार टिळेकर यांची विधानपरिषदेत ठाम मागणी!

कोंढवा : पुणे शहराची झपाट्याने वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेला भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता विद्यमान पाणी आरक्षण पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट होत असून, महापालिकेसाठी सध्या केवळ १४.६१ टीएमसी आरक्षित असलेले पाणी वाढवून २२ टीएमसी करण्यात यावे, अशी मागणी विधानपरिषद आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानपरिषदेत केली..टिळेकर यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधत धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था पुणेकरांची झाली असून शहरातील वाढत्या पाणी गरजेकडे प्रशासनाने तातडीने पाहण्याची गरज आहे. २०१७ ते २०२५ या काळात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढ झाली असल्याने पाण्याची गरज आणि आरक्षणातील विसंगती पाणीतुटवड्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे जवळपास ७ ते ८ टीएमसी पाणी कमी पडत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. लोकसंख्यावाढ आणि शहरीकरणामुळे नगररचना व्यापक झालेली असतानाही पाणीआरक्षण जुन्याच स्तरावर टिकून असल्याने शहरातील अनेक भागांना आजही पाण्याची कमतरता भासत आहे..Pune News : पुणे–पिंपरी चिंचवड–मुंबईत ओबीसी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या; वसतिगृह क्षमता तात्काळ वाढवावी; आमदार राहुल कुल यांची अधिवेशनात मागणी!.काही प्रभागांमध्ये पर्यायी दिवशी पाणी देण्याची वेळ येत असल्याचे टिळेकर यांनी नमूद केले. सध्या पुणे महापालिका शहराच्या वास्तविक गरजेनुसार २२ टीएमसी पाणी वापरत आहे. मात्र १४.६१ टीएमसी आरक्षित पाणी या गणनेनुसार उर्वरित ८ टीएमसी हा अतिरिक्त वापर समजला जात असल्याने त्यावर राज्य सरकारकडून महापालिकेला दरवर्षी १५० कोटी रुपये दंड भरावा लागत असून तोही दंड त्वरित माफ करावा, अशी मागणीही टिळेकर यांनी केली..राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना पालिका प्रशासनाने काळजी घेण्याची गरज असून दंड माफ करण्यावर कोणतेही सकारात्मक उत्तर दिले नाही. मात्र पुणेकरांना पाणी कमी पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे म्हणत त्वरित उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पुढील निर्णय करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.