Pune News : पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी नाही; आरक्षण १४.६१ वरून २२ टीएमसी करण्याची आमदार टिळेकर यांची विधानपरिषदेत ठाम मागणी!

Pune Water Crisis : पुणे शहराच्या वाढत्या पाणीगरजेनुसार विद्यमान १४.६१ टीएमसी आरक्षण अपुरे असल्याने ते वाढवून २२ टीएमसी करण्याची मागणी आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानपरिषदेत केली. अतिरिक्त पाणी वापरावरचा १५० कोटींचा वार्षिक दंडही तात्काळ माफ करावा, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
MLC Yogesh Tilekar raising the demand in the Legislative Council to increase Pune’s water reservation

सकाळ वृत्तसेवा
कोंढवा : पुणे शहराची झपाट्याने वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेला भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता विद्यमान पाणी आरक्षण पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट होत असून, महापालिकेसाठी सध्या केवळ १४.६१ टीएमसी आरक्षित असलेले पाणी वाढवून २२ टीएमसी करण्यात यावे, अशी मागणी विधानपरिषद आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानपरिषदेत केली.

