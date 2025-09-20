पुणे

Pune Water Crisis : पाणीकपातीचा प्रस्ताव धुडकावला, जॅकवेलच्या हस्तांतरासही पुणे पालिकेचा विरोध; पाटबंधारे अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक

Pune Water Management : पुण्यात वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणी तुटवडा वाढत असून, खडकवासला जॅकवेल ताबा देण्याबाबत महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात तणाव निर्माण झाला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यात १० टक्क्यांनी कपात करावी, खडकवासला जॅकवेल येथील पंपिंग स्टेशन आमच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेसोबत झालेल्या बैठकीत केली. मात्र, महापालिकेने पाणी कपातीचा तसेच जॅकवेल ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव थेट धुडकावून लावत कपात करणे अशक्य आहे, असे पाटबंधारे विभागाला स्पष्ट केले. त्यातच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम बैठकीस उपस्थित राहिले नाहीत.

