Pune Water Crisis : नळाच्या पाण्यात आढळल्या चक्क अळ्या; वैदूवाडी, आशानगरमध्ये महिलांकडून थाळ्या वाजवून संताप व्यक्त

शिवाजीनगर : वैदूवाडी आणि आशानगर भागात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा वाहिनीतील पाण्यातून चक्क अळ्या येत असल्याने येथील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. परिसरात होत असलेल्या या प्रकाराबद्दल परिसरातील सर्व महिलांनी पाण्याच्या टाकीजवळ एकत्र येऊन थाळ्या वाजवून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. .सेनापती बापट रस्त्यावरील वैदूवाडीत आठ ते दहा कुटुंबांना झालेल्या पाणपुरवठ्यात आळ्या आढळून आल्या. यापूर्वी येथे सकाळी व रात्री अशा दोनवेळा पाणीपुरवठा होत होता, मात्र सध्या केवळ सकाळी एकदाच पाणी येत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले. त्यातही हे पाणी आता पिण्या आणि वापण्यायोग्य नसल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. .तसेच पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत स्थानिक रहिवासी आयुष जाधव म्हणाले की, सध्या सकाळी आठ ते साडेआठच्या दरम्यान पाणीपुरवठा होतो. शुक्रवारी (ता. १२) आलेल्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर आळ्या होत्या..Talegaon News : पिस्तुलाची स्टंटबाजी भोवली; गोळी लागून एक रुग्णालयात, दुसरा पोलिस कोठडीत.फक्त वैदूवाडीच नव्हे तर संपूर्ण गोखलेनगर, जनवाडी, जनता वसाहत या भागांमध्ये दूषित आणि अनियमित पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. प्रशासनाने हा प्रश्न तातडीने सोडवावा; अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.- प्रवीण डोंगरे, स्थानिक रहिवासी.एप्रिल महिन्यात पाण्याची टाकी स्वच्छ केली होती. आता पुन्हा स्वच्छता करणार आहोत. सांडपाणी व पिण्याच्या पाण्याची वाहिनी एकाच ठिकाणी असल्याने अळ्या पाण्यात आल्या असाव्यात. आम्ही तपास करून हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावू.- केदार साठे, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.