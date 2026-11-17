पुणे : शहरात दिवाळीनंतर लगेच पाणीकपातीत वाढ करून दिवसाआड पुरवठा केला जाण्याची शक्यता होती. मात्र, आता कपात लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. शहरासाठी पाटबंधारे विभागाने १३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. त्यावर महापालिकेबरोबर चर्चा केली जावी, असे पत्र पाटबंधारे विभागाला पाठविण्यात येणार आहे. चर्चेनंतरच पाणीकपात वाढविण्यासंदर्भात निर्णय होईल..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...महापालिकेने सध्या १० टक्के पाणीकपात लागू करून आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून सव्वादोन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे यंदा २१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती, पण प्रत्यक्षात ११.३३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला. त्यावरून नागरिकांनी आरडाओरड केल्यानंतर १.७० टीएमसी पाणी वाढवून देऊन १३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला. तसेच, कालवा समितीच्या बैठकीत मंत्र्यांनीही पुणेकरांच्या विरुद्ध भूमिका घेतल्याने पाणीकपातीचा मुद्दा ऐरणीवर आला..दिवाळीनंतर शहरातील कपात वाढवून दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले होते. त्यासाठी महापालिकेने तयारीही सुरू केली होती. मात्र, शहरातील सध्याची लोकसंख्या, दुष्काळामुळे भविष्यात स्थलांतरित नागरिकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी पाणी उपलब्ध करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेल्या १३ टीएमसी पाण्याचा कोटा शहरासाठी अपुरा ठरणार आहे. महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक सोमवारी (ता. १६) आयोजित केली होती. पण, ती तहकूब झाल्याने चर्चा झाली नाही. त्यावर मंगळवारी (ता. १७) होणाऱ्या बैठकीत कपातीबाबत चर्चा होणार आहे..यासंदर्भात महापौर मंजूषा नागपुरे म्हणाल्या, ‘‘दुष्काळामुळे पाणीकपात करावी लागणार आहे. शहरासाठी मंजूर केलेला पाणी कोटा अपुरा आहे. पाटबंधारे विभागाबरोबर महापालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच पाणीकपात वाढीसंदर्भात निर्णय होईल.’’.कालवा अद्याप सुरूचखडकवासला धरणातील कालव्यातून पाणी बंद केल्याचे पाटबंधारे विभागाने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ११०० क्युसेकने आज कालव्यातून पाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यावर नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.गुरुवारची कपात कायमसध्या आठवड्यातून एक दिवस गुरुवारी पाणी बंद ठेवून पाणी बचत सुरू केली आहे. हा निर्णय कायम असून, यापुढील प्रत्येक गुरुवारी शहरातील पाणी बंद असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.‘खडकवासला’तील साठायंदाचा साठा : २१.७४ टीएमसीगतवर्षीचा साठा : २७.७८ टीएमसी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.