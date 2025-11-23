PMC News : खडकवासला ते पर्वती जलवाहिनी दुरुस्ती; पुणेकरांना पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता

पुणे : खडकवासला धरणातून पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या तीन हजार मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीची दुरुस्ती केली जाणार आहे. हे काम कमीत कमी तीन महिने चालणार आहे. त्यामुळे खडकवासला धरणातून पर्वती जलकेंद्रापर्यंत आता कालव्यातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. पुढील काही दिवसांत हे काम सुरू होणार असल्याने पाणीपुरवठा काही प्रमाणात विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. .पुणे शहराला खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. हे पाणी पुणे शहरात आणण्यासाठी १९९९ मध्ये तीन हजार मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात आली. त्यानंतर पाण्याची मागणी वाढल्याने २०१७ मध्ये २५०० मिमी व्यासाची आणखी एक जलवाहिनी टाकण्यात आली. जलवाहिनीतून पाणी घेतले जात असल्याने पाण्याची चोरी, गळती कमी झाली. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे लपून छपून या जलवाहिनीच्या वर राडारोडा टाकण्यामुळे अनेक ठिकाणी जलवाहिनीतून पाणीगळती होत आहे..Marathwada Crime : कडेठाण येथे मुलाने केला पित्याचा खून; प्रेत पुरले घरात; आठ दिवसानंतर घटना उघडकीस!.१९९९ मध्ये तीन हजार मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली असून, दुरुस्तीची गरज आहे. या काळात जलकेंद्राला कालव्यातून पाणीपुरवठा केला जाईल. तसेच याच जलवाहिनीवर १४ गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. त्यामुळे २५०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवर त्याचा भार देण्यात येईल. यासाठी व्हॉल्व्ह जोडणीचे काम केले जाईल.- नंदकिशोर जगताप, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.सुमारे ५७ कोटींचा खर्चखडकवासला ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र ही अकरा किलोमीटरची जलवाहिनी आहे. टप्प्याटप्प्याने जलवाहिनी दुरुस्त करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या कामाचा खर्च सुमारे ५७ कोटी रुपये इतका आहे. स्थायी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३२ कोटींचा खर्च मंजूर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.