पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह महानगर परिसराचे नागरीकरण व औद्योगिकीकरण वेगाने होत आहे. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने पुढील २५ वर्षांची अर्थात २०५१ पर्यंतची पाण्याची संभाव्य मागणी, उपलब्ध जलस्रोत आणि पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन जलसुरक्षा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.हवामान बदल अन् गळती रोखण्यावर भरहवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात होणारे बदल, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचा जलस्रोतांवरील परिणाम या आराखड्यात तपासला जाईल. त्याचबरोबर जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणीगळती, अचूक जलमापन आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून मोठ्या प्रमाणात पाणीबचत कशी करता येईल, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे..जबाबदारी ठरवली जाणार२०३१, २०४१ आणि २०५१ अशा तीन दशकांच्या टप्प्यांत पुणे महानगर प्रदेशातील पाण्याची नेमकी गरज निश्चित केली जाणार आहे. यामध्ये केवळ घरगुतीच नव्हे, तर औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थात्मक आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा सखोल विचार केला जाणार आहे.धरणे, जलाशय, नद्या आणि भूजलसाठ्यांची विश्वासार्ह उपलब्धता तपासली जाणार आहे. तसेच नवीन जलस्रोत, सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्प, त्यासाठी लागणारा निधी आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून संबंधित विभागांची जबाबदारीही ठरवली जाईल..असा आहे अभ्यासगटअध्यक्ष : अविनाश सुर्वे (निवृत्त सचिव, जलसंपदा विभाग)सदस्य : पुणे महापालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, संचालक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर), मुख्य अभियंता (एमआयडीसी), मुख्य अभियंता (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण)सदस्य सचिव : मुख्य अभियंता (जलसंपदा विभाग, सोलापूर).MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...अभ्यासगटापुढील उद्दिष्टेपुणे महानगरातील २०५१ पर्यंतची पाण्याची मागणी विचारात घेऊन नियोजन करणेअस्तित्वातील जलस्रोत, जलसाठे आणि पुनर्वापरासाठी योजना राबविणेअंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून त्या दृष्टीने कामांचे नियोजन करणेगळती, जलमापन आणि अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून पाणी बचत करणेहवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात होणाऱ्या संभाव्य बदलांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.