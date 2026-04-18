Pune News: पाणी वाटपाचे नियोजन आचारसंहितेमुळे रखडले; कालवा समितीची बैठक लांबणीवर

पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उद्भवलेल्या राजकीय परिस्थिती, तसेच बारामती विधानसभेची निवडणुकीची सध्या सुरू असलेली आचारसंहिता यामुळे यंदाची कालवा समितीची बैठक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी, पुणे शहर आणि ग्रामीण भागासाठीच्या पाणीवाटपाचे नियोजन रखडले आहे..दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात कालवा समितीची बैठक होते. त्यात पिण्याचे आणि शेतीसाठीच्या पाण्याचे नियोजन केले जाते. यंदा नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यातच २८ जानेवारीला अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले..या पार्श्वभूमीवर, बारामती विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही बैठक घेता येत नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले. ही आचारसंहिता संपल्यानंतरच बैठक होण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाने यंदा पाऊस लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला १५ टक्के पाणीकपात करण्याची विनंती केली होती. मात्र, पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने एक थेंबही कपात करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली..या वादावर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणीकपातीचा निर्णय पालिकेनेच घ्यावा, असे स्पष्ट केले. कालवा समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन तोडगा काढण्यात आला असता. बैठक लांबणीवर पडल्याने या विषयाचा गुंता वाढत चालला आहे.