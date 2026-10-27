Pune Water Supply: पुणेकरांनो, पाण्याचे गणित बदलले! पाटबंधारे विभागाने केली पाच टीएमसीची कपात; मंजूर १६.१९१ टीएमसीपैकी प्रत्यक्षात किती पाणी मिळणार?

पुणे : शहरासाठी पाटबंधारे विभागाने आगामी वर्षासाठी १६.१९१ हजार दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पण त्यातून विहिरी, बोअरवेल्सच्या पाण्याचा वापर केला जात असल्याचा नवीन शोध लावत थेट ४.८५७ टीएमसी पाणी कपात केली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना फक्त ११.३३४ टीएमसी पाणी धरणातून उपलब्ध होणार आहे. ऐन दुष्काळात पुणेकरांच्या तोंडचे पाच टीएमसी पाणी पळविण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने महापालिकेचे धाबे दणाणले आहेत. यावर महापालिकेने हरकत घेत पाटबंधारे विभागाला हा पाणी कोटा मान्य नसल्याचे कळविले आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी आगामी वर्षात किती पाणी लागणार आहे, याचे अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. पाटबंधारे विभागाला हे अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर पुणे शहरासाठीचा कोटा निश्चित केला जातो. महापालिकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. यापूर्वीच्या वर्षी महापालिकेने २२ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. तेव्हा २०२५-२६ या वर्षासाठी १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला.यंदा एलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात दुष्काळाचे गंभीर संकट निर्माण होणार आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा खडकवासला धरण प्रकल्पात साडेतीन टीएमसी पाणी कमी असल्याने पुणे महापालिकेने आत्तापासूनच १० टक्के कपात करून पुढील वर्षभरात २.३० टीएमसी पाणी बचतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गरज भासल्यास कपातीचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..महापालिकेला फुटला घामपाटबंधारे विभागाने ११.३३४ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घाम फुटला आहे. पाणी कोटा वाढवून देण्याऐवजी थेट ४.९७ टीएमसी पाणी कोटा कमी केला आहे. दुष्काळामुळे महापालिकेने पाणीबचतीचे धोरण स्वीकारले आहे. पण एका हाताने पाणी देऊन दुसऱ्या हाताने पाच टीएमसी पाणी कोटा कमी केल्याने पुढच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे.पाटबंधारे विभागाने अन्यायकारक ११.३३४ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. हे करताना पाण्याचा अपव्यय २.२० टीएमसी गृहीत धरणे आवश्यक होते. समाविष्ट ३२ गावांसाठीचे १.७५ टीएमसी पाणी यात धरले नाही. तसेच विहीर, बोअर व अन्य प्रकारे महापालिका कोणतेही पाणी वापरत नाही. त्याउलट मुंढवा जॅकवेलमधून ३ ते ४ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी दिले जात आहे. पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेला कोटा अमान्य असून, त्यात सुधारणा करून १६.१९१ टीएमसी पाणी द्यावे.- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.गतवर्षी २२.५ टीएमसी पाणी वापरपुणे महापालिकेला गतवर्षी १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला होता. पण त्यापेक्षा जास्त पाणी वापर झाला आहे. शहराची झालेली हद्दवाढ, वाढलेली लोकसंख्या आणि गळतीमुळे पाणी वापर जास्त होत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी गळती कमी होईल, असा दावा महापालिकेने केला होता. मात्र आत्तापर्यंत गळती किती कमी झाली? याचा हिशेब... .El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.महापालिकेने मांडलेला नाही पाटबंधारे विभागाने असे मांडले गणितपाटबंधारे विभागाने पुणे शहरासाठी १६.१९१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाल्याचे पत्र नुकतेच महापालिकेला पाठवले आहे. त्यामध्ये थेट पाण्याची मागणी १४.२७ टीएमसी आणि १.९१ टीएमसी पाणी गळती गृहीत धरून पाणी मंजूर केले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १.५८ टीएमसी पाणी वाढवून दिल्याचे वाटते. पण पाटबंधारे विभागाने नवीन चाल खेळत विहीर, बोअर आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगमधून ४.८५७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे एवढे पाणी वजा केले आहे. त्यामुळे केवळ ११.३३४ टीएमसी पाणीच महापालिकेच्या वाट्याला येणार आहे. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.