बेबी कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात

पुणे, ता. २३ : दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाण्याची बचत करा, असा आग्रह धरणाऱ्या जलसंपदा विभागाला अखेर जाग आली आहे. प्रक्रिया करून महापालिकेकडून नदीत सोडण्यात येणारे सुमारे ४५ कोटी लिटर पाणी आता शेतीसाठी बेबी कालव्यातून सोडण्यास जलसंपदा विभागाने सुरुवात केली आहे.
पुणेकरांच्या कराच्या पैशांतून १०० कोटी रुपये खर्च करून मुंढवा येथे जॅकवेल उभारण्यात आले आहे. महापालिकेने प्रक्रिया केलेले सांडपाणी नदीत सोडले जाते. हे शुद्ध केलेले पाणी या जॅकवेलमधून बेबी कालव्यामध्ये टाकले जाते. या कालव्याच्या माध्यमातून ते शेतीसाठी सोडण्यात येते. परंतु, याचा पुरेसा वापर जलसंपदा विभागाकडून केला जात नसल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन जलसंपदा विभागाला यासंदर्भात सूचना देण्याची मागणी केली होती.
मुंढवा जॅकवेलमधून यापूर्वी दररोज ६५ कोटी लिटर पाणी बेबी कालव्यामध्ये सोडण्यात येत होते. सहा पंप २४ तास चालविण्याऐवजी फक्त एक पंप तोही फक्त चार तास चालविण्यात येत होता. मात्र, शेतीसाठी धरणातील पिण्याचे पाणी कालव्यातून सोडण्यात येत आहे. यावरून ओरड सुरू झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाला आता जाग आली आहे. सहापैकी पाच पंप २४ तास सुरू करून दररोज ४५ कोटी लिटर पाणी मुंढवा जॅकवेलमधून शेतीसाठी कालव्यामध्ये सोडण्यास जलसंपदा विभागाने सुरुवात केली आहे. येत्या एक ते दोन दिवसांत सहावा पंपही चालू करून दररोज आणखी ९० कोटी लिटर पाणी शेतीसाठी कालव्यातून सोडायला सुरुवात होईल, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.