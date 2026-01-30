पुणे

Pune Water Shortage : पुणेकरांची पाण्यासाठी धडपड; महापालिकेच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह

Pune water shortage news : पुणे शहरातील पेठ, सेनापती बापट रस्ता, सिंहगड रस्ता, धायरीसह अनेक भागांमध्ये कमी दाब व अपुर्या पाण्यामुळे नागरिक त्रस्त. महापालिकेच्या देखभाल कामांमुळे पाणी पुरवठा ढळला, नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे शहरातील मध्यवर्ती पेठ, सेनापती बापट रस्ता, सिंहगड रस्ता, धायरी यासह अनेक भागात कमी दाबाने व अपुरे पाणी आल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. अनेक भागात शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळनंतरही पाणी न आल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले.

pune
water
Water Bill
water canal

