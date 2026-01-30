Pune Water Shortage : पुणेकरांची पाण्यासाठी धडपड; महापालिकेच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पुणे शहरातील मध्यवर्ती पेठ, सेनापती बापट रस्ता, सिंहगड रस्ता, धायरी यासह अनेक भागात कमी दाबाने व अपुरे पाणी आल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. अनेक भागात शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळनंतरही पाणी न आल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले. .पुणे महापालिकेने गुरुवारी (ता. २९) जलकेंद्राच्या ठिकाणी विद्युत व स्थापत्य विषयक देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणी पुरवठा बंद ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी उशिरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आज दुपार उलटून गेली तरीही पाणी पुरवठा सुरुळीत झाला नाही. गुरुवार पेठ, रविवार पेठ, शनिवार पेठ, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ यासह अन्य भागात खूप कमी दाबाने पाणी पुरवठा झाला. महापालिकेकडून जेव्हा शहराचा पाणी पुरवठा बंद केला जातो, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कमी दाबाने पाणी येते. पण यावेळी दरवेळेपेक्षा खूप कमी दाबाने पाणी आले. त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली..Mohol News : शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नाहीतर कालवा फोडु; संजय क्षीरसागर यांचा इशारा.त्याच प्रमाणे सेनापती बापट रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने पाणी पुरवठा दिवसभर विस्कळीत होता. गुरूवारी या भागात एक जलवाहिनी फुटली होती. अनेक तास पाणी वाया गेले, महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने वेळीच दुरुस्ती ने केल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले. त्यातच आज या भागात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली. त्याच प्रमाणे सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे, सनसिटी, आनंदनगर माणिकबाग, धायरी, वडगाव यासह वडगाव जलकेंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात नागरिकांना कमी प्रमाणात पाणी मिळाले..१५ दिवसांपासून पाणी टंचाईधायरी येथील डीएसके विश्वला नांदेड येथील विहिरीतून पाणी पुरवठा गेला जातो. पण गेल्या महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून डीएसके विश्व येथे पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. येथील मागणीपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होत असल्याने या भागातील जवळपास १२ सोसायट्यांची तारेवरच कसरत सुरू आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव टँकर मागवावे लागत आहेत. त्यातच गेल्या तीन दिवसांपासून पूर्ण पाणी पुरवठा बंद झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले. अधिकाऱ्यांकडून पाणी पुरवठा व्यवस्थित करत आहोत असा दावा करत असले तर मग पाणी कुठे मुरत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..मेघमल्हार सोसायटीचे अध्यक्ष मनोज रंगवाळ म्हणाले, ‘‘धायरी डीएसके विश्व भागाला गेल्या १५ दिवसांपासून पाणी पुरवठा कमी होत आहे. आमच्या सोसायटीत ९०० फ्लॅट आहेत, त्यामुळे आम्हाला रोज ५० ते ६० टँकर मागवावे लागत असून, लाखो रुपये त्यासाठी खर्च होत आहेत. महापालिकेने पाणी पुरवठ्यात सुधारणा केली पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.