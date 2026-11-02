Pune Water Supply: सलग तीन दिवस पाणीपुरवठा विस्कळित ; पुणेकरांचे हाल ; वीज पुरवठ्यातील बिघाड

पुणे : मागील तीन दिवसांत कधी वीजपुरवठा यंत्रणेमध्ये, तर कधी पुणे महापालिकेच्या वीज यंत्रणेमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे शहराच्या विविध भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला.दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेऊन, पुणे महापालिकेकडून आठवड्यातून एकदा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येतो. त्यानुसार गुरूवारी (ता. २९) शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. ३०) पाणी पुरवठा सुरळीत होणे अपेक्षित होते. मात्र, पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये विद्युत केबलमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ३५० एमएलडी क्षमतेचे जुने जलशुद्धीकरण केंद्र सुमारे चार तास बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांसह अनेक भागांचा पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला. हा बिघाड दुरुस्त झाल्यानंतर शनिवारी (ता. ३१) खडकवासला पंपिंग स्टेशनमधील विद्युत पुरवठ्यात मोठा बिघाड झाला. .नांदेड सिटी येथून या पंपिंग स्टेशनला विद्युत पुरवठा करणारी महावितरणची एक्स्प्रेस फीडर केबल सुरू असलेल्या बांधकामादरम्यान नुकसानग्रस्त झाली. यामुळे महावितरणमार्फत तातडीने अर्बन ग्राम एक्स्प्रेस फीडर या पर्यायी स्रोतावरून विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली. पर्यायी विद्युत पुरवठा हा ओव्हरहेड विद्युत वाहिनीद्वारे होत असल्याने, या वाहिनीच्या संपर्कात माकड आल्यामुळे शॉर्टसर्किट होऊन विद्युत पुरवठा पुन्हा खंडित झाला..महावितरणमार्फत हा बिघाड तातडीने दुरुस्त करण्यात आला. तथापि, त्यानंतर केलेल्या तपासणीत खडकवासला पंपिंग स्टेशनमधील दोन विद्युत रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) या शॉर्टसर्किटमुळे नादुरुस्त झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होणारा परिणाम कमीत कमी ठेवण्यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था म्हणून डीजी सेट (डिझेल जनरेटर) कार्यान्वित करण्यात आले. या पर्यायी व्यवस्थेद्वारे वारजे जलशुद्धीकरण केंद्राला पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या एकूण ५ पंपांपैकी ४ पंप सुरू ठेवण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ८० टक्के क्षमतेने पाण्याचा उपसा सुरू करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.