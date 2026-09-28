Pune News: पुण्यासाठी मोठी बातमी! मुळशी धरणातून ५ टीएमसी पाणी मिळणार; व्यवहार्यता अहवालासाठी सल्लागार नेमणार

पुणे: वाढते नागरीकरण आणि समाविष्ट गावांमुळे तहानलेल्या पुणे शहराची भविष्यातील पाण्याची चिंता मिटवण्यासाठी मुळशी धरणातील सात टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व टाटा कंपनीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यापैकी पुणे शहराला पाच टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी तांत्रिक बाबी आणि आर्थिकदृष्ट्या ते व्यवहार्य आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.खडकवासला धरण साखळीतून पुणे शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेची जुनी हद्द, नवी हद्द, वाढणारी लोकसंख्या, कामानिमित्त पुण्यात रोज ये-जा करणारे नागरिक अशा दररोज सुमारे ७२ लाख नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर आहे. पाटबंधारे विभागाने १४ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात वर्षाला २२ टीएमसीपर्यंत पाणी लागत आहे. त्यामुळे पाणी कोटा वाढवून मिळणे आवश्यक आहे. २०५२ मध्ये ३४.७१ टीएमसी इतकी पाण्याची गरज भासणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून मुळशी धरणातील पाणी पुण्याला मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे..एकत्रित बैठक लवकरच होणारराज्य सरकार, जलसंपदा विभाग आणि टाटा कंपनी यांची एकत्रित बैठक लवकरच होणार आहे. त्यामध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तसेच या बैठकीत त्यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यापैकी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए यांना किती वाटा द्यावा, याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्या बैठकीच्या दृष्टीने महापालिकेला आपली बाजू मांडणे अधिक सोयीचे होणार आहे..पुण्यासाठी पाणी मिळणे शक्यमुळशी धरणाचा उपयुक्त जलसाठा १८.४७ टीएमसी, तर मृत जलसाठा ८.१२ टीएमसी इतका आहे. या धरणातील पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्पातून ३०० मेगावॉट विजेची निर्मिती केली जाते; तसेच १.६५ टीएमसी पाणी बोगदा प्रकल्पासाठी वापरले जाते. उर्वरित साठ्यातून बाष्पीभवनाचे प्रमाण वजा जाता सुमारे सात टीएमसी पाणी पूर्वेकडे, म्हणजेच पुण्याच्या दिशेने पिण्याच्या वापरासाठी वळवणे वैज्ञानिकदृष्ट्या पूर्णपणे शक्य असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला आहे..पाणी वाटपाचे सूत्र निश्चित करावे लागणारमुळशी धरणातून सात टीएमसी पाणी घेण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकार आणि टाटा कंपनीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. परंतु पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए यांना त्यासाठी पाणी वाटपाचे सूत्र निश्चित करावे लागणार आहे. पाणी वाटपाचे सूत्र ठरल्याशिवाय खर्चाची जबाबदारी निश्चित करता येत नाही, त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आराखडाही तयार करता येत नाही. यासाठी जलसंपदा विभागाने या संदर्भात महापालिकेला प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती केली आहे. पुणे महापालिकेला मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) अहवाल तयार करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा विभागाला दिल्या आहेत..पुणे शहराचे विस्तारीकरण वेगाने होत असून, महापालिकेत नव्याने ३२ गावांचा समावेश झाल्याने भविष्यात पाण्याची निकड मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यादृष्टीने मुळशी धरणातील हक्काचे पाणी पुण्याला उपलब्ध होण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. हा अहवाल वेळेत तयार झाल्यास तांत्रिक प्रक्रिया आधीच पूर्ण होऊन भविष्यात पाणी आणण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल.- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.सल्लागाराची नेमणूक का?मुळशीचे पाणी पुण्यात आणण्यासाठी कोणता मार्ग वापरता येईलपाणी उचलण्याची व्यवस्था कशी असेलप्रकल्पासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे?सल्लागाराच्या नेमणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरीया कामासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.