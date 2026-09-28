पुणे

Pune News: पुण्यासाठी मोठी बातमी! मुळशी धरणातून ५ टीएमसी पाणी मिळणार; व्यवहार्यता अहवालासाठी सल्लागार नेमणार

Pune Plans 5 TMC Water From Mulshi Dam For Growing Demand: मुळशी धरणातून पुण्यासाठी ५ टीएमसी पाणी आणण्याच्या योजनेला तत्त्वतः मान्यता; तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अहवालासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्याची महापालिकेची प्रक्रिया सुरू
Pune Water Crisis May Ease As PMC Plans To Get 5 TMC Water From Mulshi Dam And Starts Feasibility Assessment Report Process

Pune Water Crisis May Ease As PMC Plans To Get 5 TMC Water From Mulshi Dam And Starts Feasibility Assessment Report Process

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: वाढते नागरीकरण आणि समाविष्ट गावांमुळे तहानलेल्या पुणे शहराची भविष्यातील पाण्याची चिंता मिटवण्यासाठी मुळशी धरणातील सात टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व टाटा कंपनीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यापैकी पुणे शहराला पाच टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी तांत्रिक बाबी आणि आर्थिकदृष्ट्या ते व्यवहार्य आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.

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