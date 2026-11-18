पुणे : वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी शहरे आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे पाण्याची गरज वाढत आहे. त्यात यंदा दुष्काळामुळे पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह परिसरातील तालुक्यांचा समावेश असलेल्या पुणे महानगर प्रदेशाच्या (पीएमआर) पाणी नियोजनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. २०) महत्त्वाची बैठक होणार आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. परिणामी, राज्यातील दुष्काळी भागांतून पुणे जिल्ह्यात स्थलांतर वाढण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे सध्याच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन महानगर प्रदेशासाठी एकत्रित पाणी नियोजन करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जलसंपदा विभागाला दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ मध्ये पुणे शहर आणि समाविष्ट ३४ गावांसाठी २१.०३ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, खडकवासला, पवना आणि भामा आसखेड धरणांतून मिळणारा मंजूर पाणीकोटा १४.६१ टीएमसी आहे. समाविष्ट गावांसाठीचा १.७५ टीएमसी पाणीकोटा महापालिकेकडे वर्ग करण्याबाबत जलसंपदा विभागाने कळविले असले, तरी त्याचा मंजूर कोट्यात समावेश होत नसल्याची महापालिकेची तक्रार आहे..मुळशी धरणातून बिगर सिंचनासाठी पाच टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी महापालिकेने जुलै २०२४ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या मागणीचा बैठकीत पाठपुरावा केला जाणार आहे. शिवाय, खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्यातून पाणी आणणे आणि उरुळी देवाची परिसरातील समाविष्ट गावांसाठी कालव्यातून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे पर्यायही मांडले जाणार आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...गरज आणखी वाढणारपुणे महानगर प्रदेशातील वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याची गरज आहे. २०५५ पर्यंत पुण्याची वार्षिक पाण्याची गरज ४७.१३ टीएमसीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे वाढीव पाणीकोट्यासह पर्यायी जलस्रोतांचा शोध आणि त्यांच्या वापराबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.