Pune News: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत ८७.७७ टक्के पाणीसाठा, चारही धरणांत मिळून २५.५४ टीएमसी साठा

पुणे : पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खडकवासला धरणसाखळीत रविवारी (ता. २६) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत २५.५४ टीएमसी (अब्ज घनफूट) म्हणजेच ८७.७७ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे सातत्याने पाण्याची आवक होत आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणसाखळीत २४.८४ टीएमसी (८५.२० टक्के) पाणीसाठा होता..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पुणे शहराला दरमहा सरासरी सुमारे दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. त्या तुलनेत धरणसाखळीतील सध्याचा २५.५४ टीएमसी पाणीसाठा शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने दिलासादायक आहे. खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले असून, अतिरिक्त पाण्याचा नियंत्रित विसर्ग सुरू आहे. सांडव्यावरून आतापर्यंत २.७१ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. रविवारी धरणात २३४ ‘एमसीएफटी’ पाण्याची आवक झाली. धरणातून मुळा-मुठा उजवा कालवा, पिण्याचा पाणीपुरवठा आणि इतर गरजांसाठी नियोजनानुसार पाणी सोडण्यात येत आहे..धरणसाखळीतील पानशेत धरणात ९.८५ टीएमसी (९२.४९ टक्के) पाणीसाठा झाला असून, रविवारी १५७ ‘एमसीएफटी’ पाण्याची आवक झाली. वरसगाव धरणात ११.०४ टीएमसी (८६.०८ टक्के) पाणीसाठा असून तेथे १७३ ‘एमसीएफटी’ पाण्याची आवक नोंदविण्यात आली. टेमघर धरणात २.६८ टीएमसी (७२.४० टक्के) पाणीसाठा असून रविवारी ८६ ‘एमसीएफटी’ पाण्याची आवक झाली. .चारही धरणांमध्ये मिळून दिवसभरात ६५० ‘एमसीएफटी’ पाणी दाखल झाले. टेमघर परिसरात रविवारी सर्वाधिक ३६ मिलिमीटर पाऊस झाला, तर पानशेत येथे नऊ मिलिमीटर, खडकवासला व वरसगाव येथे प्रत्येकी पाच मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. आतापर्यंत टेमघर धरणक्षेत्रात दोन हजार १२१ मिलिमीटर, पानशेतमध्ये एक हजार ५५२, वरसगावमध्ये एक हजार ४८४ आणि खडकवासला धरणक्षेत्रात ५५३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..खडकवासला धरणसाखळीमध्ये पावसामुळे समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. पाणलोट क्षेत्रात अधिक पाऊस झाल्यास धरणांच्या सुरक्षित संचालनासाठी आवश्यकतेनुसार विसर्ग वाढवावा लागू शकतो. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे.- प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पाणीसाठा (टक्क्यांमध्ये)खडकवासला १००पानशेत ९२.४९वरसगाव ८६.०८टेमघर ७२.४० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.