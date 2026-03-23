पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! मंगळवारी 'या' भागातील पाणीपुरवठा राहणार बंद, मनपाने दिली माहिती...

पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. मंगळवारी २४ मार्च रोजी पुण्यातील काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मनपा प्रशासनाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक परिसरात मुख्य जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचं मनपाकडून सांगण्यात आलं आहे. .महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सेनापती बापट रस्त्याच्या दोन्ही बाजू, आशानगर, गोखले नगर, बहीरटवाडी, भोसले नगर, कॅशरकर वाडी, औंध-बाणेर परिसर, मॉडर्न महाविद्यालयाच्या परिसरातील भाग, मॉडेल कॉलनी, चिखलवाडी तसेच बोपोडी या भागांमध्ये दिवसभर पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांनी आवश्यक तेवढे पाणी आधीच साठवून ठेवण्याचे आवाहन मनपाकडून करण्यात आलं आहे..मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती ही अत्यंत आवश्यक असून हे काम हाती घेतले जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भविष्यात पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत आणि नियमित राहण्यासाठी ही दुरुस्ती गरजेची असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा पाणीपुरवठा फक्त एका दिवसांसाठी बंद राहणार असून बुधवार २५ मार्च पासून संबंधित सर्व भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू होणार असून तो सुरळीत राहील, अशी माहिती देण्यात आली आहे..प्रशासनाने नागरिकांना पाणी जपून आणि नियोजनपूर्वक वापरण्याचे आवाहन केले आहे. अनावश्यक पाण्याचा वापर टाळावा तसेच पाण्याची नासाडी होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. नागरिकांनी सहकार्य केल्यास काम वेळेत पूर्ण होऊन पाणीपुरवठा लवकर सुरळीत होण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.