Pune Water Supply : पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! धरणांमध्ये ९१.४७ टक्के पाणीसाठा; खडकवासला पूर्ण भरले

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार प्रमुख धरणांमध्ये एकूण ९१.४७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झाला असून, धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. उशिराने सक्रिय झालेल्या मॉन्सूननंतरही धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत समाधानकारक पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत सध्या सकारात्मक चित्र दिसून येत आहे..धरणांमध्ये झालेली पाणीसाठ्याची वाढ ही पाणलोट क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण पावसाचा परिणाम असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः खडकवासला धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून तेथे १०० टक्के पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे. शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील हे महत्त्वाचे धरण पूर्ण भरल्याने पुणेकरांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे..चारही धरणांतील सध्याची स्थितीखडकवासला धरणानंतर पानशेत धरणात ९६.९४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वरसगाव धरणात ८९.९० टक्के तर टेमघर धरणात ७७.९८ टक्के पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे. या चारही धरणांतील एकत्रित पाणीसाठा ९१.४७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेला जलसाठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे..Maharashtra Rain Forecast : राज्यातील धरणे १०० टक्के भरणार? पुढील चार दिवस कसे राहणार; हवामान विभागाचा ताजा अंदाज.गेल्या वर्षाच्या सरासरीची बरोबरीयंदा मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाले असले तरी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे जलसाठ्यात वेगाने वाढ झाली आहे. परिणामी, धरणांनी मागील वर्षाच्या पाणीसाठ्याची सरासरी गाठली आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी चारही धरणांमध्ये एकूण ९१.३५ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा तो ९१.४७ टक्क्यांवर पोहोचल्याने मागील वर्षाच्या तुलनेत जलसाठ्याची स्थिती अधिक समाधानकारक असल्याचे दिसून येत आहे..पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चित्रधरणांमधील वाढलेला पाणीसाठा पाहता पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने सध्या अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चारही धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठल्याने शहराच्या जलस्रोतांना बळ मिळाले आहे. खडकवासला धरण पूर्ण भरले असून पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने शहरासाठी आवश्यक जलसाठा भक्कम झाला आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे जलसाठ्यात सातत्याने वाढ झाल्याचे चित्र असून, उपलब्ध आकडेवारीनुसार पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठीची सद्यस्थिती समाधानकारक आहे..Maharashtra Rain: जुलैमधील अतिवृष्टीला ‘एल निनो’च कारणीभूत; मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण असताना समुद्रावरील बाष्पामुळे उंच ढगांची निर्मिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.