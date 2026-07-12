Pune Water Supply Update : पुणेकरांना दिलासा ! पाणी कपातीचे संकट तूर्तास टळले; खडकवासला धरणात समाधानकारक साठा

Current Water Storage Status in Khadakwasla Dam : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीत सध्या समाधानकारक पाणीसाठा असल्याने पुणेकरांना आणखी काही दिवस नियमित पाणीपुरवठा सुरू राहणार आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय पुढील आठवड्यातील सर्वपक्षीय बैठकीत होणार आहे, तोपर्यंत पुणेकरांना दररोज नियमित पाणी दिले जाणार असल्याचे पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने शनिवारी स्पष्ट केले .पालखी सोहळ्यानिमित्त पालिकेने ७ ते १२ जुलैदरम्यान पाणीकपात स्थगित केली होती.ही मुदत आज संपत आहे. सोमवारपासून पुन्हा पाणीकपात होणार का,याबाबत पुणेकरांमध्ये संभ्रम होता. खडकवासला धरण साखळीत सध्या १६.६४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या मुसळधार पावसामुळे धरणांतील साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे..Pune: पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! अवघ्या २४ तासांत धरणांत ७०४ एमसीएफटी पाण्याची भर; १८ दिवसांची तहान भागणार.धरणांमध्ये सध्या समाधानकारक पाणीसाठा आहे.याबाबत पुढील आठवड्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल.त्याचवेळी पाणीकपातीचा अंतिम निर्णय होईल. तोपर्यंत शहरात नियमित पाणीपुरवठा सुरू राहील, असे सांगण्यात आले आहे. .सध्या खडकवासला धरण प्रकल्पातील एकूण पाणीसाठा १६.५२ टीएमसी इतका आहे. हा साठा धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या ५६. टक्के इतका आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणात १९.८१ टीएमसी म्हणजे ६७.९७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. यामुळे यंदा अजूनही सुमारे ३ टीएमसी पाण्याची तूट कायम आहे..FAQs 1. पुण्यात सध्या पाणीकपात आहे का? ➡️ नाही, सध्या नियमित पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यात आला आहे.2. दिवसाआड पाणीपुरवठा कधी सुरू होईल? ➡️ याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यातील बैठकीत घेतला जाईल.3. खडकवासला धरणात किती पाणीसाठा आहे? ➡️ सध्या सुमारे १६.६४ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे.4. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत परिस्थिती कशी आहे? ➡️ गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ३ टीएमसीने पाणीसाठा कमी आहे.5. पाणीकपात का टाळली गेली? ➡️ अलीकडील मुसळधार पावसामुळे धरणातील साठा वाढल्याने कपात पुढे ढकलली गेली.6. पुढील निर्णय कोण घेणार? ➡️ सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत पाणीपुरवठ्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.