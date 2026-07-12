पुणे

Pune Water Supply Update : पुणेकरांना दिलासा ! पाणी कपातीचे संकट तूर्तास टळले; खडकवासला धरणात समाधानकारक साठा

Dam Water Level : पालखी सोहळ्यामुळे ७ ते १२ जुलैदरम्यान पाणीकपात स्थगित करण्यात आली होती.सोमवारपासून पाणी कपात होणार का याबाबतचा संभ्रम होता. सध्या धरणसाखळीत सुमारे ५६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
Impact of Recent Rainfall on Pune Water Supply

Impact of Recent Rainfall on Pune Water Supply

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Current Water Storage Status in Khadakwasla Dam : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीत सध्या समाधानकारक पाणीसाठा असल्याने पुणेकरांना आणखी काही दिवस नियमित पाणीपुरवठा सुरू राहणार आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय पुढील आठवड्यातील सर्वपक्षीय बैठकीत होणार आहे, तोपर्यंत पुणेकरांना दररोज नियमित पाणी दिले जाणार असल्याचे पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने शनिवारी स्पष्ट केले

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