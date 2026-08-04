Pune Water Supply Update : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! पाणीकपात पूर्णपणे रद्द, खडकवासला धरण क्षेत्रात मुबलक पाणीसाठ्यामुळे मिटली चिंता

पुणेकरांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे शहरातील लागू असलेली पाणीकपात पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही माहिती दिली.पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा जमा झाल्यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. .पुण्याला पाणीपुरवठा करणारे सर्व धरणे सुमारे १०० टक्के भरल असल्याचे आयुक्त राम यांनी सांगितले. खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव ही धरणे १०० टक्के भरली असून टेमघर धरण ९८ टक्के भरले आहे. यामुळे पाणीपुरवठा सुरळित राहणार असल्याने पाणीकपात मागे घेण्यात आली आहे..या निर्णयामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लागू असलेल्या पाणीकपातीमुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता पाणीपुरवठा नियमित होणार असल्याने शहरातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त राम यांना मागील दोन दिवसांपूर्वी पाणी रद्द करण्यासाठी निवेदन दिले होते..Pune Water Supply Update : पुणेकरांना दिलासा ! पाणी कपातीचे संकट तूर्तास टळले; खडकवासला धरणात समाधानकारक साठा.जूनच्या सुरुवातीला अपुऱ्या पावसामुळे खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा कमी झाल्याने महापालिकेने १५ जूनपासून पाणी कपात सुरू केली होती. मात्र जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. त्याच काळात आषाढी वारी आल्याने पाच दिवस शहरातील पाणी कपात मागे घेतली. त्यानंतर २२ जुलैनंतर पुन्हा एकदा आढावा घेऊन पाणी कपातीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. पण प्रशासन किंवा सत्ताधाऱ्यांनी त्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका मांडलेली नव्हती त्यामुळे पुणेकरांनी संताप व्यक्त केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.