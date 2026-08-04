पुणे

Pune Water Supply Update : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! पाणीकपात पूर्णपणे रद्द, खडकवासला धरण क्षेत्रात मुबलक पाणीसाठ्यामुळे मिटली चिंता

Pune Dams Full : धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव १००% तर टेमघर ९८% भरले आहे.पाणीपुरवठा आता नियमित होणार असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
Khadakwasla dam water level latest

Pune municipal water supply update

Sakal

Yashwant Kshirsagar
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पुणेकरांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे शहरातील लागू असलेली पाणीकपात पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही माहिती दिली.पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा जमा झाल्यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

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