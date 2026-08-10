पुणे

पाण्याचे नमुने तपासणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले

पाण्याचे नमुने तपासणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले
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पुणे, ता. १० : पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळे जलजन्य आजारांचा धोका वाढलेला असतानाच पाण्याचे नमुने तपासणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार ते पाच महिन्यांचे मानधन थकल्याने पाणी तपासणीचे काम प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित मानधन तातडीने द्यावे, या मागणीसाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवार (ता. १३) काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

जिल्हा संनियंत्रण कक्ष तसेच जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पुणे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत दर महिन्याला पाण्याचे नमुने तपासले जातात. या तपासणीतून दूषित पाण्याचे स्रोत शोधून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातात. वेतन थकल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या असून, त्यांच्या दैनंदिन कौटुंबिक व आर्थिक गरजा भागविणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे राज्य पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.

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