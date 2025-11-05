पुणे

Pune Weather : पुणे गारठणार! पुढील 3-4 दिवसांत तापमानात मोठी घट; हवामान विभागाचा अंदाज

Pune Braces for Early Winter Chill : पुण्यातील अस्थिर हवामान आणि पावसामुळे हैराण झालेल्या पुणेकरांना दिलासा देत आता पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे, पुढील तीन ते चार दिवसांत तापमानात घट होऊन थंडीची लवकरच सुरुवात होणार आहे.
Pune Braces for Early Winter Chill

Pune Braces for Early Winter Chill

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सतत ढगाळ वातावरण, अधूनमधून सरी आणि अस्थिर हवामानामुळे पुणेकर हैराण झाले होते. परंतु आता पावसाने अखेर विश्रांती घेतली असून, हवेतील गारवा वाढू लागला आहे.

