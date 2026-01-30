पुणे

Pune Weather : पुण्यात पुढील आठवड्यात पावसाची शक्यता, तापमानात चढ-उतार

Pune weather forecast next week : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील आठवड्यात तुरळक पावसाची शक्यता. पुणे आणि आसपासच्या भागात पुढील तीन-चार दिवस मुख्यत: निरभ्र वातावरण, तापमान १८-३४ अंश सेल्सिअस.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील आठवड्यात पावसाला पोषक वातावरण निर्माण होत असून तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. त्यात किमान तापमानात चढ-उतार असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अंशत: ढगाळ हवामानासह किमान तापमानात काहीशी वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे.

