Pune Weather : पुणेकरांना मोठा दिलासा! सलग तीन दिवस पावसाची उघडीप कायम; मात्र तापमानाचा पारा ३० अंशावर

पुणे : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २) विश्रांती घेतली आहे. पुढील तीन दिवसदेखील पावसाची विश्रांती कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पावसाने हैराण झालेल्या पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..शहर आणि उपनगर परिसरात सकाळी ढगाळ वातावरण होते तर, दुपारी कडक ऊन पडले होते. परिणामी कमाल तापमानात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. शनिवारी (ता. १) २८ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविले गेलेल्या कमाल तापमानात रविवारी दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होऊन ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले. .Nagpur Crime:'नागपुरात खंडणीसाठी फळविक्रेत्याला धमकावले'; हद्दपार गुन्हेगाराला अटक.किमान तापमानातदेखील किंचित वाढ नोंदविण्यात आली आहे. २१.८ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले. पुढील दोन दिवसांत मात्र कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून २९ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. ३) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस इतके, तर किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. ४) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असून कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे.