Pune Weather : पुणेकरांना मोठा दिलासा! सलग तीन दिवस पावसाची उघडीप कायम; मात्र तापमानाचा पारा ३० अंशावर

Three-Day Rain Break Expected : पुणे शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने रविवारी विश्रांती घेतली असून, पुढील तीन दिवस हवामान निरभ्र राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविल्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २) विश्रांती घेतली आहे. पुढील तीन दिवसदेखील पावसाची विश्रांती कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पावसाने हैराण झालेल्या पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

