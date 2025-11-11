Pune Weather: पुण्यात नीचांकी तापमानाची नोंद; थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर

पुणे : गेल्या दोन दिवसांत किमान तापमानात मोठी घट झाली आहे. परिणामी शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. सोमवारी (ता. १०) थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर आला आहे..यंदाच्या हंगामात पहिल्यांदाच नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान तापमानामध्ये आणखी किंचित घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहर आणि परिसरात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून किमान तापमानात सातत्याने तापमानात घट होत आहे. त्यामुळे थंडीचा कडाका वाढला आहे. सोमवारी शहरात ३१ अंश सेल्सिअस कमाल तर १३.२ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले आहे. तसेच पाषाण परिसरात १२.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..पहाटे आणि रात्री बोचरे वारे वाहत असल्यामुळे थंडीचा कडाका अधिक जाणवत आहे. परिणामी शाल, स्वेटर, जर्किन, टोप्या अशा पेहेरावामध्ये बाहेर पडणारे पुणेकर सध्या पहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी शेकोट्या पेटविण्यासही सुरवात झाली आहे. पुढील दोन दिवस शहरात थंडी मुक्कामी असण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य बंगालच्या उपसागरावर, दक्षिण बांगलादेश आणि त्याच्या आसपासच्या भागामध्ये तर उत्तर तमिळनाडू आणि त्याच्या आसपासच्या भागामध्ये चक्रीवादळासारखी स्थिती कायम आहे. याच्या प्रभावामुळे शहर आणि परिसरात पुढील चार ते पाच दिवस आकाश मुख्यतः निरभ्र राहणार असून, कमाल आणि किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे..Pune Weather Update: पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार.पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. ११) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. बुधवारपासून (ता. १२) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १२ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविले जाण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.