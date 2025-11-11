पुणे

Pune Weather: पुण्यात नीचांकी तापमानाची नोंद; थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर

Pune Records Lowest Temperature This Winter: गेल्या दोन दिवसांत किमान तापमानात मोठी घट झाली आहे. परिणामी शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. सोमवारी थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या दोन दिवसांत किमान तापमानात मोठी घट झाली आहे. परिणामी शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. सोमवारी (ता. १०) थंडीचा पारा आणखी घसरून १३.२ अंश सेल्सिअसवर आला आहे.

